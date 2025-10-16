Home > मनोरंजन > ओटीटी > Rise and Fall : 30 सेकंड की एंट्री और टीआरपी फुल ऑन! पवन सिंह की धमाकेदार वापसी, फिनाले में मचेगी धूम!

Rise and Fall : 'राइज एंड फॉल' ने अनोखे कांसेप्ट और पवन सिंह की वापसी ने लोगों को खूब लुभाया. शो ने 'बिग बॉस' को टक्कर दी और ग्रैंड फिनाले में जबरदस्त एंटरटेनमेंट देखने को मिला.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 16, 2025 9:20:05 AM IST

Rise and Fall Finale : जब बात भारत में रिएलिटी शोज की होती है, तो ‘बिग बॉस’ हमेशा चर्चा में रहता है. लेकिन इस बार सलमान खान के इस लोकप्रिय शो को सीधी टक्कर देने आया अशनीर ग्रोवर का शो – ‘राइज एंड फॉल’. एमएक्स प्लेयर पर प्रसारित होने वाला ये शो अपने अनोखे फॉर्मेट और चर्चित कंटेस्टेंट्स की वजह से खूब सुर्खियों में रहा.

शो में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स और खास कर विवादों से घिरे चेहरों को शामिल किया गया, जिसने इसे तेजी से वायरल कर दिया. चाहे वो भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ धनश्री वर्मा हों, या संजय बांगर के बेटे अनाया, जिन्होंने ट्रांसजेंडर के रूप में पहचान बनाई – हर किरदार ने शो को अलग ही रंग दिया.

बेसमेंट बनाम पेंटहाउस – अनोखा कांसेप्ट

‘राइज एंड फॉल’ की सबसे खास बात रही इसका अनूठा फॉर्मेट. घर को दो हिस्सों में बांटा गया – पेंटहाउस और बेसमेंट. ये केवल लोकेशन का फर्क नहीं था, बल्कि शो में कंटेस्टेंट्स की स्थिति, सुविधा और प्रतिष्ठा का भी निर्धारण था. जहां पेंटहाउस में रहना सफलता का प्रतीक माना गया, वहीं बेसमेंट संघर्ष और गिरावट का प्रतिनिधित्व करता था. इस कांसेप्ट ने लोगों को एक अलग सोच और नजरिया दिया – जहां शो सिर्फ ड्रामा नहीं, बल्कि जीवन की असल सच्चाई का रूप बन गया.

पवन सिंह की जोरदार वापसी

भोजपुरी सिनेमा के पावरस्टार पवन सिंह की मौजूदगी ने शो को चार चांद लगा दिए. शुरुआत में कुछ समय के लिए वे शो का हिस्सा बने, लेकिन बीच में बाहर हो गए. अब जैसे ही ग्रैंड फिनाले नजदीक आया, उनकी ‘पावरफुल री-एंट्री’ ने सभी को चौंका दिया. शो के मेकर्स ने एक प्रोमो रिलीज किया जिसमें आकृति नेगी और धनश्री वर्मा स्टेज पर परफॉर्म कर रही थीं. तभी अचानक बैकग्राउंड से पवन सिंह की आवाज आती है – “तुम पांच घंटा चिल्लाओगे, 30 सेकंड चुप रहकर भी पवन सिंह टीवी पर दिखेगा, तो टीआरपी उस 30 सेकंड की ही ज्यादा आएगी.”

ये डायलॉग सुनते ही लोगों का उत्साह चरम पर पहुंच गया और फिर होती है उनकी धमाकेदार एंट्री – “पावरस्टार रिटर्न्स” के साथ.

ग्रैंड फिनाले की फुल पावर तैयारी

17 अक्टूबर को शो का ग्रैंड फिनाले आयोजित हुआ. इस मौके पर पवन सिंह ने अपने सुपरहिट गानों पर शानदार परफॉर्मेंस दी. उनके साथ स्टेज पर मौजूद थे – अर्जुन बिजलानी, अरबाज पटेल और आरुष। सभी कंटेस्टेंट्स ने मिलकर इस पल को यादगार बना दिया.

शो के कैप्शन में लिखा गया – “फुल पावर फिनाले, क्योंकि पवन सिंह वापस आ चुके हैं.”

फाइनलिस्ट्स की लिस्ट

अब जबकि शो अपने अंतिम पड़ाव पर है, इसके टॉप फाइनलिस्ट्स भी सामने आ चुके हैं. ये हैं:

 अर्जुन बिजलानी
 अरबाज पटेल
 धनश्री वर्मा
 आकृति नेगी
 आरुष
 नयनदीप रक्षित

इनमें से कौन बनेगा शो का विजेता, ये देखने के लिए दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है.

