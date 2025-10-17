Home > मनोरंजन > ओटीटी > Rise and Fall Winner: अशनीर ग्रोवर के शो ‘राइज एंड फॉल’ का कौन बना विनर, किसके बीच थी टक्कर, प्राइज मनी में कितनी मिली रकम?

Rise and Fall Grand Finale Winner: अशनीर ग्रोवर के शो राइज एंड फॉल के विनर का नाम सामने आ गया है. जानें ग्रैंड फिनाले एपिसोड कहां देखें और टॉप 3 फाइनलिस्ट्स की लिस्ट में कौन-कौन से नाम दर्ज हैं.

By: Shraddha Pandey | Last Updated: October 17, 2025 1:00:18 PM IST

Rise & Fall Prize Money: रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ (Rise and Fall) अपने ग्रैंड फिनाले पर पहुंच गया है. फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट है. अशनीर ग्रोवर के इस शो को एमएक्स प्लेयर (MX Player) पर खूब पसंद किया गया. 42 दिनों तक चले इस शो में अब फिनाले का वक्त आ गया है, जहां टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में से एक ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली है.

फिनाले में पहुंचे फाइनलिस्ट हैं- अर्जुन बिजलानी, आरुष भोला, अक्रिति नेगी, धनश्री वर्मा और अरबाज पटेल. सोशल मीडिया पेज BB Tak के मुताबिक, इस बार शो के विनर बने हैं टीवी के जाने-माने एक्टर अर्जुन बिजलानी. शुरुआत से ही अर्जुन ने अपनी स्ट्रॉन्ग गेम प्लानिंग और कूल स्ट्रैटजी से दर्शकों को इंप्रेस किया था. इसलिए ये कोई बड़ी सरप्राइज नहीं कि उन्होंने खिताब जीत लिया. अर्जुन बिजलानी के लिए ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि उनके करियर में एक और बड़ी कामयाबी है.

फायनलिस्ट की लिस्ट

शो के फिनाले एपिसोड में एंटरटेनमेंट का पूरा तड़का लगा हुआ है. भोजपुरी स्टार पवन सिंह धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस देंगे, वहीं धनश्री वर्मा और अक्रिति नेगी अपने डांस एक्ट से मंच पर आग लगा देंगी. फिनाले में म्यूजिक, ड्रामा और इमोशन्स का पूरा डोज देखने को मिलेगा.

शो से जुड़े थे ये कंटेस्टेंट

बता दें, शो के दौरान पवन सिंह गेस्ट के तौर पर जुड़े थे लेकिन बीच में अपने शेड्यूल की वजह से शो छोड़ना पड़ा. वहीं, संगीता फोगाट ने एक निजी कारण से शो से एग्जिट ली थी. टॉप 6 तक पहुंचे नयनदीप रक्षित फाइनल फाइव में जगह नहीं बना पाए.

कब और कहां देखें शो

फिनाले एपिसोड में विजेता की घोषणा के साथ-साथ कई शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगी. रिपोर्ट्स की मानें तो शो का विनर करीब 30 लाख की इनामी राशि अपने साथ घर ले जाएगा. हालांकि, अर्जुन बिजलानी की विनिंग अमाउंट की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. आप ‘राइज़ एंड फॉल ग्रैंड फिनाले’ को 17 अक्टूबर 2025 से एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं. 

