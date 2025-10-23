मां के कहने पर किया…खूबसूरती के लिए Janhvi Kapoor ने कराई प्लास्टिक सर्जरी, खुद कबूली ये बात

चैट शो ‘टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल’ (Two Much With Kajol and Twinkle) के लेटेस्ट एपिसोड में जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) और करण जौहर (Karan Johar) मेहमान बने हैं. इस दौरान जान्हवी और करण दोनों ने ही कई मुद्दों पर बात की है. जान्हवी को लेकर हमेशा ये कयास लगते रहे हैं कि उन्होंने सुंदर दिखने के लिए एक नहीं बल्कि कई सर्जरी का सहारा लिया है. उनको सोशल मीडिया पर इस वजह से काफी ट्रोल भी किया जाता है. लोग कहते हैं कि उन्होंने सुंदर दिखने के लिए बफेलोप्लास्टी का सहारा लिया है.

सर्जरी पर पहली बार बोलीं जान्हवी

इस बारे में जान्हवी ने पहली बार इस चैट शो पर बात की है. उन्होंने कहा, मैंने अब तक जो भी कुछ किया है, वो सोच-समझकर और अपनी मां के कहने पर ही किया है. मां हमेशा मेरे साथ खड़ी रही थीं. अगर कोई लड़की ऐसे वीडियो या कमेंट्स देखती है, तो उसे भी लग सकता है कि उसे अपने लुक्स बदलने की जरूरत है और उसे भी बफेलोप्लास्टी करवाना है. लेकिन अगर कुछ गलत हो जाए तो उससे बुरा कुछ नहीं, इसलिए ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है.

फैंस ने की एक्ट्रेस की तारीफ

जान्हवी की ये बातें सुनकर उनके फैंस सोशल मीडिया पर उनकी ईमानदारी की तारीफ कर रहे हैं. एक तरफ जहां एक्ट्रेसेस फिलर्स या सर्जरी की बात छुपाती हैं, वहीं जान्हवी ने बिना किसी झिझक के इस टॉपिक पर अपना पक्ष रखा है और ईमानदारी के साथ सर्जरी करवाने की बात कुबूल कर ली. बता दें कि जान्हवी ने 2018 में फिल्म ‘धड़क’ से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था. मां श्रीदेवी शुरुआत में नहीं चाहती थीं कि जान्हवी एक्ट्रेस बनें लेकिन बाद में वह बेटी की बात मान गईं और बॉलीवुड डेब्यू के लिए काफी सपोर्ट किया. जान्हवी की पहली फिल्म ‘धड़क’ की रिलीज के कुछ महीनों पहले ही श्रीदेवी का निधन हो गया था और वह बेटी का डेब्यू देखे बिना ही दुनिया से चल बसी थीं.