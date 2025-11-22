हुमा कुरैशी से मनोज बाजपेयी तक, OTT ने चमका दी इन एक्टर्स की किस्मत, बना दिया स्टार

OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुईं वेब सीरीज जैसे महारानी सीजन 4, दिल्ली क्राइम सीजन 3 और फैमिली मैन-3 धमाल मचा रही हैं. दर्शकों को इन वेबसीरीज का बेसब्री से इंतज़ार था जो अब पूरा हुआ. OTT एक ऐसी जगह बन गया है जहां रियल टैलेंट के लिए भरपूर मौका है. कई ऐसे स्टार्स हैं जिन्हें बॉलीवुड में महज साइड रोल्स तक सीमित रहना पड़ा था लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पर इन्हें ना सिर्फ लीड रोल मिले बल्कि अपने टैलेंट के दम पर इन्होंने कई बड़े स्टार्स के लिए भी चुनौती खड़ी कर दी है.

आज हम आपको कुछ ऐसे ही एक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके लिए OTT प्लेटफॉर्म्स वरदान बनकर आए और उनके डूबते करियर को ऐसा चमकाया कि वे आज घर-घर में फेमस हैं.

शेफाली शाह Aka डीआईजी वर्तिका चतुर्वेदी

शेफाली शाह ने बॉलीवुड में लंबी पारी खेली है. हालांकि, वहां उन्हें हमेशा साइड रोल्स में ही देखा गया. ऐसा नहीं हैं कि शेफाली में टैलेंट की कोई कमी थी लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें रोल्स ही ऐसे मिले उदाहरण के लिए अक्षय कुमार स्टारर फिल्म ‘वक्त’ में शेफाली को मां का रोल मिला था. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें फिल्म वक्त में शेफाली ने जब अक्षय की मां का रोल निभाया था तब उनकी उम्र महज 28 साल थी. हालांकि, शेफाली की किस्मत बदली क्राइम थ्रिलर वेबसीरीज दिल्ली क्राइम से जिसमें उन्हें लीड रोल ऑफर हुआ. वेबसीरीज दिल्ली एनसीआर में होने वाले जटिल क्राइम और पुलिस द्वारा उनसे निपटने की चुनौतियों को बेहतरीन तरीके से दिखाती है. इस वेबसीरीज में शेफाली ने डीआइजी वर्तिका चतुर्वेदी का किरदार निभाया है. ये कहना गलत नहीं होगा कि जितनी सफलता शेफाली को बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम करके नहीं मिली उससे कहीं ज्यादा पॉपुलैरिटी उन्हें डेल्ही क्राइम्स से मिल चुकी है.

बॉबी देओल Aka बाबा निराला

बॉबी देओल खुद कई इंटरव्यू में कह चुके हैं कि उनकी लाइफ में एक ऐसा दौर आया था जब वे डायरेक्टर-प्रोड्यूसरों के दरवाजे खटखटाया करते थे लेकिन कोई भी उन्हें काम नहीं देता था. बॉबी को लगने लगा था कि उनका करियर खत्म हो चुका है लेकिन तभी लाइफ में वेबसीरीज ‘आश्रम’ ने दस्तक दी. काम की तलाश में भटक रहे बॉबी को लगा कि बस यही मौक़ा है खुद को साबित करने का, इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आज इतिहास है. बॉबी जिन्हें सब भूल चुके थे वेबसीरीज आश्रम से धमाकेदार कमबैक करने में सफल हुए. इस वेब सीरीज में बॉबी देओल ने बाबा निराला का किरदार निभाया था जिसे लोगों ने खूब पसंद किया.

हुमा कुरैशी Aka रानी भारती

हुमा ने अपने करियर में कुछ कल्ट फिल्मों में काम किया था जिनमें ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ जैसी बेहतरीन फ़िल्में शामिल हैं. हुमा की अन्य चर्चित फिल्मों में डेढ़ इश्कियां और जॉली एलएलबी 2 शामिल हैं. हालांकि, हुमा को सही मायनों में पहचान मिली OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई वेबसीरीज ‘महारानी’ से जिसकी लीड किरदार हुमा ही हैं. हुमा ने इस वेबसीरीज में बिहार की कद्दावर पॉलिटिशियन रानी भारती का किरदार निभाया है. बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आधारित इस वेबसीरीज को लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि इसका चौथा सीजन आ चुका है. कह सकते हैं कि हुमा कुरैशी को इस वेबसीरीज के जरिए दर्शकों का जितना प्यार मिला है उतना शायद बॉलीवुड फिल्मों में काम करके नहीं मिल पाता.

मनोज बाजपेयी Aka श्रीकांत तिवारी

मनोज बाजपेयी इंडस्ट्री के उन चुनिंदा स्टार्स में से एक हैं जिनमें टैलेंट कूट-कूट कर भरा है. फिल्म सत्या के भीकू महात्रे के रोल में आप मनोज के उस टैलेंट की झलक देख सकते हैं या फिर फिल्म शूल में इंस्पेक्टर समर प्रताप सिंह हों, मनोज ने अपने निभाए हर रोल में जान फूंकी है. हालांकि, बॉलीवुड में उन्हें वैसा मौका नहीं मिला जो वे डिजर्व करते थे लेकिन OTT प्लेटफॉर्म ने उनके टैलेंट को पहचाना और नतीजा वेब सीरीज ‘द फैमिली मैन’ के तौर पर सबके सामने है. इस इकलौती वेबसीरीज के रिलीज होने के बाद मनोज बाजपेयी के सक्सेस के ग्राफ में चार चांद लग गए थे. ‘द फैमिली मैन’ का तीसरा सीजन भी आ चुका है, इस स्पाय थ्रिलर सीरीज में मनोज बाजपेयी ने श्रीकांत तिवारी नामक एक सीक्रेट एजेंट का रोल निभाया है जो देश पर आने वाले खतरों का सामना करता है. यहां भी ये कहना गलत नहीं होगा कि मनोज जो डिजर्व करते थे उन्हें वो फिल्मों से शायद नहीं मिला लेकिन OTT प्लेटफॉर्म ने उनकी कीमत पहचानी.

पंकज त्रिपाठी Aka कालीन भईया

पंकज त्रिपाठी को वेबसीरीज मिर्ज़ापुर की रिलीज से पहले शायद ही किसी ने फिल्मों में नोटिस किया था. फिल्मों में उन्हें अक्सर छोटे-मोटे साइड रोल्स में ही देखा गया था लेकिन मिर्ज़ापुर की रिलीज के बाद जैसे भूचाल आ गया. फिल्मों में पंकज को साइड रोल्स मिल रहे थे वहीं क्राइम थ्रिलर मिर्ज़ापुर की रिलीज के बाद वे एकाएक नेशनल स्टार बन चुके थे. मिर्ज़ापुर में पंकज त्रिपाठी ने बाहुबली कालीन भईया का किरदार निभाया था. वेबसीरीज में दिखाया गया था कि ना सिर्फ मिर्ज़ापुर और पूर्वांचल बल्कि पूरे यूपी में कालीन भईया की तूती बोलती है. इस एक वेबसीरीज की रिलीज के बाद ना सिर्फ लोगों को पंकज त्रिपाठी का रियल टैलेंट देखने को मिला बल्कि ये भी समझ आया कि फिल्मों में जिन लोगों को महज कुछ देर का साइड रोल मिलता है मौक़ा मिलने पर वे कितनी बड़ी लकीर खींचने की क्षमता रखते हैं.