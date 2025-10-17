Home > मनोरंजन > ओटीटी > Delhi Crime 3 Trailer: बड़ी दीदी से भिड़ेंगी मैडम सर, दिल दहला देगा नया केस, ट्रेलर ने बढ़ा दीं धड़कनें!

Delhi Crime 3 Release Date: दिल्ली क्राइम के नए सीजन का धमाकेजार ट्रेलर रिलीज हो गया है. DCP वर्तिका के रोल में एक बार फिर शेफाली शाह लौटी हैं. इस बार उनका मुकाबला हुमा कुरैशी की डार्क दुनिया से होगा.

By: Shraddha Pandey | Last Updated: October 17, 2025 12:13:36 PM IST

Delhi Crime 3
Delhi Crime 3

Delhi Crime Season 3 Trailer Out: एम्मी अवॉर्ड (Emmy Awards) जीत चुकी वेब सीरीज दिल्ली क्राइम (Delhi Crime) का तीसरा सीजन अब आने वाला है. इस बार कहानी पहले से कहीं ज्यादा इमोशनल और इंटेंस लग रही है. नेटफ्लिक्स (Netflix) ने आखिरकार दिल्ली क्राइम सीजन 3 (Delhi Crime Season 3) का ट्रेलर और रिलीज डेट दोनों जारी कर दिए हैं. फैंस इसे लेकर जबरदस्त एक्साइटेड हैं.

इस बार शो की लीड DCP वर्तिका चौधरी के रोल में शेफाली शाह (Shefali Shah) एक बार फिर पूरी ताकत के साथ लौट रही हैं. उनके साथ इस सीजन में रसीका दुगल, राजेश तैलंग और नए चेहरे जैसे सयानी गुप्ता (Sayani Gupta) और मिता वशिष्ठ भी नजर आएंगे. वहीं, सबसे बड़ा सरप्राइज है हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) की एंट्री, जो इस सीजन की मुख्य विलेन यानी बड़ी दीदी के किरदार में दिखेंगी.

सीजन 3 की कहानी बांध के रखेगी

सीजन 3 की कहानी एक छोड़े गए बच्चे की तलाश से शुरू होती है. जो धीरे-धीरे एक बड़े human trafficking network को उजागर करती है. ये कहानी असल जिंदगी की बेबी फलक (Baby Falak) केस से इंस्पायर्ड बताई जा रही है. जो बच्चों के शोषण और तस्करी से जुड़ी एक दर्दनाक सच्चाई थी.

डीसीपी वर्तिका करेंगी नए केस को सुलझाने की कोशिश

इस बार दिल्ली क्राइन 3 (Delhi Crime 3) सिर्फ अपराध की जांच तक सीमित नहीं है. बल्,कि ये हमारे समाज के उन अंधेरे कोनों को दिखाती है, जिन पर आमतौर पर कोई बात नहीं करता. DCP वर्तिका और उनकी टीम न सिर्फ केस सुलझाने की कोशिश करती है, बल्कि अपने निजी डर और कमजोरियों से भी जूझती दिखेगी.

कब रिलीज होगी दिल्ली क्राइम 3

नेटफ्लिक्स पर ये सीरीज 13 नवंबर 2025 से स्ट्रीम होगी. मेकर्स का कहना है कि इस बार कहानी और भी इमोशनल होगी. यानी दर्शकों को एक दमदार थ्रिल, गहराई और रियलिस्टिक ड्रामा का कॉम्बो मिलेगा.

रोंगटे खड़े कर देगी ये क्राइम जर्नी 

Delhi Crime 3 में सस्पेंस, क्राइम और ह्यूमन इमोशन्स का ऐसा मेल है जो इसे बाकी क्राइम शोज से अलग बनाता है. अब देखना ये है कि DCP वर्तिका कैसे इस नए अपराधिक जाल को सुलझाती हैं. और, क्या वो एक बार फिर अपने शहर को इंसाफ दिला पाएंगी या नहीं. क्या आप तैयार हैं एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली क्राइम जर्नी के लिए?

