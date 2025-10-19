Bigg Boss 19: ‘बदतमीज और इरिटेटिंग लग रहे हो’, सलमान ने शेहबाज को जमकर दिया डोज

Weekend Ka Vaar Latest Episode: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के घर में झगड़े और ड्रामे का सिलसिला अभी भी जारी है. इस बार का वीकेंड का वार (Weekend Ka Vaar) एपिसोड होस्ट सलमान खान (Salman Khan) के साथ धमाकेदार होने वाला है. इस हफ्ते का एपिसोड खास है क्योंकि सलमान ने हाल ही में हुए कैप्टेंसी टास्क और घर के अंदर के हंगामे पर कंटेस्टेंट्स को सीधा टारगेट किया. खासकर फरहाना भट्ट (Farhana Bhatt) और नीलम गिरी (Neelam Giri) के बीच letter shredding वाले विवाद ने सबकी नज़रें खींच ली हैं.

लेटेस्ट प्रोमो में सलमान खान घर के कई कंटेंस्टेट्स को फटकारते हुए नजर आए. उन्होंने सिर्फ अमाल मलिक (Amaal Mallik) और मालती चाहर (Malti Chahar) को ही नहीं, बल्कि शेहबाज बदेशा (Shehbaz Badesha) को भी सीधा सच दिखाया. सलमान की शेहबाज को समझाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने सही वक्त पर शेहबाज को टोक दिया.

प्रोमो में सलमान ने शेहबाज की गैर-जिम्मेदाराना हरकतों और रिश्तों का इस्तेमाल सिर्फ कंवीनियंस के लिए करने की आदत पर कड़ी टिप्पणी की. सलमान कहते हैं, “शेहबाज, जितने भी रिश्ते आपने इस घर में बनाए हैं, मजाक के आड़ में convenience के हिसाब से बखूबी यूज कर लेते हो.” इसके बाद वे जोड़ते हैं, “और फिर उसके बाद मजाक का एक कपड़ा पहन दे देते हो.”

सलमान ने दिखाया शेहबाज को आईना

सलमान ने साफ कहा, “एक बात मैं साफ कहना चाहता हूं, हर टाइम मज़ाक, मज़ाक, मज़ाक… देखने वालों को बहुत ही बदतमीज और इरिटेटिंग लग रहा हो.” यह फटकार इसलिए भी अहम थी क्योंकि शेहबाज ने हाल ही में फरहाना को घर के अंदर अपनी बहन कहा था, लेकिन वीकेंड का वार में उन्होंने उन्हें sycophant यानी चापलूस बोल दिया और बड़ा झगड़ा हो गया.

इन सितारों ने भी शेहबाज की आलोचना की

इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर जमकर प्रतिक्रियाएं आई हैं. कई फैंस सलमान की बातों से सहमत हैं. टीवी के मशहूर कलाकार जैसे काम्या पंजाबी (Kamya Punjabi) और मन्नू पंजाबी (Manu Punjabi) ने भी शेहबाज के व्यवहार की आलोचना की. मन्नू ने तो सवाल उठाया कि आखिर बाकी घरवाले उनकी हरकतें कैसे सह रहे हैं. वहीं, हाल ही में निकाले गए जीशान कादरी (Zeishan Qadri) ने कहा कि शेहबाज ने घर में कभी सच्ची दोस्ती नहीं निभाई. इस हफ्ते का Diwali special Weekend Ka Vaar एपिसोड दर्शकों के लिए काफी दिलचस्प और टकरावों से भरपूर होने वाला है.