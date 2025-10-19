Bigg Boss 19: झगड़े के बीच मां-बाप को लाने पर भड़के सलमान, गौरव और नीलम की लगाई वाट

Weekend Ka Vaar: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) अपने हाई-वोल्टेज ड्रामा, ट्विस्ट और सेलिब्रिटी इंटरैक्शन की वजह से दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रहा है. जैसे ही शो एक और वीकेंड का वार (Weekend Ka Vaar) की तरफ बढ़ रहा है, इस बार होस्ट सलमान खान (Salman Khan) ने घरवालों को एक रियलिटी चेक देने का प्लान किया है. खास तौर पर टेलीविजन स्टार गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) इस बार सलमान के निशाने पर हैं.

गौरव, जो टीवी शो अनुपमा में अनुज कपाड़िया का किरदार निभा चुके हैं, बिग बॉस के घर में शुरुआत में धीमे गेम खेल रहे थे. लेकिन, अब वे ट्रैक पर लौट रहे हैं, हालांकि कुछ गलतियों की वजह से उन्हें वीकेंड के वार में सलमान का फुल रियलिटी चेक मिलेगा.

क्या सच में हीरो बनने के लिए गौरव करते हैं कुछ काम?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान ने गौरव से बात करते हुए मजेदार कटाक्ष किए. उन्होंने कहा, “मेरी फिल्म में डायलॉग था, ‘मैं दिल में आता हूं, दिमाग में नहीं’. इसे तुमने बहुत सीरियसली ले लिया है.” इसके बाद सलमान ने और हंसी-मजाक करते हुए कहा, “तुम्हारा गेम तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, हमें और फैन्स को पता ही नहीं चलता.” उन्होंने गौरव की चालाकियों का भी जिक्र किया और कहा कि नीलम को जो लेटर के टुकड़े दिए गए, वह सिर्फ गौरव का हीरो बनने का तरीका था. सलमान ने साफ कहा कि इससे ऑडियंस को उनका व्यवहार समझ में नहीं आता.

सलमान ने नीलम को भी हिदायत दी कि किसी के माता-पिता पर कमेंट करना बिल्कुल सही नहीं है. उन्होंने कहा, “आपको कोई हक नहीं कि आप किसी को कहें कि आपके मां-बाप शर्म करते होंगे कि उन्होंने आपको पैदा किया.” साथ ही, शहबाज को भी सलमान ने रियलिटी चेक दिया. उन्होंने कहा, “हर बात को मजाक में लेना सही नहीं है. आप जो बोल देंगे और कहेंगे कि ये मजाक था, यह बहुत लोगों को बदतमीज और इरिटेटिंग लगता है.”

हॉटस्टार पर रोज देख सकते हैं बिग बॉस 19

बिग बॉस 19 रोज रात 9:30 बजे जियो हॉटस्टार और 10:30 बजे कलर्स टीवी पर प्रसारित होता है. इस वीकेंड के वार में घरवालों को सलमान की बातें सुनकर अपना गेम सुधारने का मौका मिलेगा, और दर्शकों को मनोरंजन का डबल मजा मिलेगा.