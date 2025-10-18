Bigg Boss 19: सलमान ने अमाल मलिक को दी आखिरी चेतावनी, डबू मलिक बोले- अपनी जुबान पर काबू रखो

Salman Khan Warns Amaal Mallik: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) का अपकमिंग वीकेंड का वार (Weekend Ka Vaar) एपिसोड इस बार काफी ड्रामे भरा और इमोशनल होने वाला है. इस हफ्ते के प्रोमो में देखा गया कि सलमान खान (Salman Khan) ने अमाल मलिक (Amaal Mallik) के व्यवहार पर उन्हें कड़ा चेतावनी दी. सलमान ने साफ कहा कि यह उनका अंतिम मौका है अपने बर्ताव को सुधारने का. वहीं, अमाल के पिता और म्यूजिक कंपोजर डबू मलिक (Daboo Malik) भी स्टेज पर आकर भावुक हो गए और अपने बेटे से बात की.

इस विवाद की शुरुआत हुई थी इस हफ्ते के कैप्टेंसी टास्क के दौरान. फरहाना भट्ट (Farhana Bhatt) ने नीलम गिरी (Neelam giri) के माता-पिता की भेजी हुई चिट्ठी फाड़ दी थी. इसके बाद अमाल ने गुस्से में फर्हाना की प्लेट से खाना छीन लिया. उसे फेंक दिया और प्लेट तक तोड़ दी. उन्होंने फरहाना की मां पर भी अनुचित टिप्पणी की, जिससे घरवालों और दर्शकों दोनों में नाराजगी फैल गई.

सलमान ने भी लगाई फटकार

वीकेंड का वार पर सलमान ने अमाल से सीधे सवाल किए. “ऊपर वाला तुम्हें रोटी-रोजी देने वाला है. तुम्हें किसने हक दिया कि तुम उसकी प्लेट से खाना छीन लो? और फरहाना की मां पर टिप्पणी करने का तुम्हें क्या अधिकार था? क्या तुम्हें लगता है कि तुम सही हो?” इसके बाद उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, “इसे अपनी अंतिम चेतावनी समझो.”







डबू मलिक हुए इमोशनल

इस दौरान डबू मलिक का स्टेज पर इमोशनल होना एपिसोड को और भी भावुक बना गया. वह अपनी भावनाओं को रोकते हुए बोले, “मैं तुम्हारा पिता हूं. मैं यही कहना चाहता हूं कि लड़ाई-झगड़ा ठीक है, लेकिन अपनी ज़ुबान पर काबू रखो. यह मत दिखाओ कि तुम इस तरह बर्ताव कर रहे हो.” अमाल भी इमोशनल हो गए और माफी मांगते हुए कहा कि “वह बहुत ट्रिगर हुआ था” और अपने पिता से माफी चाहते हैं.

घर का माहौल देख भावुक हुए लोग

दर्शक भी इस इमोशनल पल पर बहुत प्रभावित हुए. सलमान की सख्त चेतावनी और डबू मलिक की दिल से कही गई बातें ने घर के माहौल और दर्शकों को हिला कर रख दिया. यह एपिसोड इस सीजन के सबसे चर्चा में रहने वाले और भावुक एपिसोड में से एक बन सकता है. जो बिग बॉस हाउस में गुस्से और अनुचित व्यवहार के परिणाम दिखाता है.