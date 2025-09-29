Binge Watch: October का महीना है ‘फुल ऑफ एंटरटेनमेंट’! OTT पर धमकेंगी हर जॉनर की फिल्में
Home > मनोरंजन > ओटीटी > Binge Watch: October का महीना है ‘फुल ऑफ एंटरटेनमेंट’! OTT पर धमकेंगी हर जॉनर की फिल्में

Binge Watch: October का महीना है ‘फुल ऑफ एंटरटेनमेंट’! OTT पर धमकेंगी हर जॉनर की फिल्में

New Ott Release In October: इस हफ्ते Netflix से लेकर कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाकेदार फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है. थ्रिलर, सस्पेंस, कॉमेडी से लेकर हॉरर तक, हर जॉनर की फिल्में आपका ये महीना मजेदार बनाने वाली है.

By: Shraddha Pandey | Published: September 29, 2025 10:01:22 PM IST

Binge Watch: October
Binge Watch: October

इस हफ्ते OTT फैंस के लिए एक शानदार लाइनअप आया है. Netflix, Amazon Prime Video, SonyLIV, ZEE5 और Apple TV+ पर अलग-अलग जॉनर की फिल्में और शोज रिलीज़ हो रहे हैं. एक्शन, थ्रिलर, रोमांस और ड्रामा के फैंस सबके लिए कुछ न कुछ है. इस महीने की सबसे हाइप फिल्म है, Madharaasi, जिसमें दमदार एक्शन और सायको-थ्रिल का तड़का है. वहीं, Netflix और Apple TV+ पर भी कई नए शो और मूवीज हैं जो आपको स्क्रीन से चिपकाकर रखेंगे.

हर कहानी अपने तरीके से खास है. कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं, कुछ दिल को छू जाती हैं, और कुछ एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज देती हैं. इस हफ्ते बिंज करने के लिए ये ओटीटी स्टोरीज बिल्कुल परफेक्ट हैं.

इस हफ्ते रिलीज होने वाली OTT मूवीज और शोज

• Madharaasi- Amazon Prime Video

एक सायको-एक्शन थ्रिलर जिसमें एक मिडिल-एज मैन NIA के लिए अवैध हथियारों की तस्करी रोकता है. सिवकार्थिकेन, रुक्मिणी वासंथ और विद्युत जामवाल की दमदार परफॉर्मेंस इसे खास बनाती है.

• Play Dirty- Amazon Prime Video

एक थ्रिलर फिल्म जिसमें चोर Parker और उसकी टीम न्यूयॉर्क माफिया के खिलाफ एक बड़ा हीस्ट प्लान करते हैं. मार्क वाल्बर्ग और रॉसा सालाज़र की एक्टिंग इसे और रोमांचक बनाती है.

• 13th: Some Lessons Aren’t Taught in Classrooms- SonyLIV

एक कमिंग-ऑफ़-एज ड्रामा, जो एक वेंचर कैपिटलिस्ट और उसके शिक्षक की कहानी पर आधारित है. वास्तविक जीवन की प्रेरक कहानी को दिखाता है और फैंस को सोचने पर मजबूर करता है. 

• The Game: You Never Play Alone- Netflix

एक मिस्ट्री थ्रिलर, जिसमें करियर-ओरिएंटेड गेम डेवलपर पर डिजिटल और रियल लाइफ में हमले होते हैं. श्रद्धा श्रीनाथ और संतोश प्रताप की एक्टिंग इसे और इंटेंस बनाती है. 

• Dakuaan Da Munda 3 – ZEE5

पंजाबी क्राइम ड्रामा जिसमें युवा बॉक्सर का जीवन और संघर्ष दिखाया गया है. परिवार और परिस्थिति से लड़कर राष्ट्रीय स्तर पर वापसी की कहानी है. 

• Steve- Netflix

1990s इंग्लैंड में एक हेडटीचर की कहानी, जो छात्रों को सही राह दिखाने की कोशिश करता है. सियलीयन मर्फी की शानदार एक्टिंग इसे दिलचस्प बनाती है. 

• The New Force- Netflix

1958 की स्वीडिश पॉलिस फोर्स की कहानी, जहां महिलाओं को समरूपता के लिए ट्रेन किया जाता है. यह ऐतिहासिक ड्रामा लैंगिक समानता की ओर प्रेरित करता है. 

• Genie, Make a Wish- Netflix

फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी, जहां एक भावनात्मक युवा महिला एक जादुई जिन्न से मिलती है. किम वू बिन और बै सुज़ी की केमिस्ट्री इसे मजेदार बनाती है. 

• Monster: The Ed Gein Story – Netflix

हॉरर-थ्रिलर सीरीज, जो प्रसिद्ध कातिल Ed Gein के जीवन और बदलाव को दिखाती है. हॉरर फैंस के लिए यह श्रृंखला बेहद इंटेंस अनुभव देती है. 

• The Lost Bus – Apple TV+

सर्वाइवल ड्रामा, जिसमें बच्चों को जंगल की आग से बचाने की कहानी है. Matthew McConaughey और America Ferrera की एक्टिंग इसे और प्रभावशाली बनाती है. 

Tags: Binge WatchMadharaasiNetflix new releaseOTT Releases
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मिथुन चक्रवर्ती की बहू का हॉट अंदाज देख हो जाएगी...

September 30, 2025

अब घर बैठे उठाएं पहाड़ों वाली मैगी का मजा, नोट...

September 29, 2025

बैक्टीरिया नहीं पहुंचा सकेंगे नुकसान, बस पकाने से पहले इस...

September 29, 2025

भारत के इस अनोखे वाटरफॉल को देखने विदेश से आते...

September 29, 2025

परिवार के साथ बना रहे हैं मथुरा घूमने का प्लान,...

September 29, 2025

3 आसान आइटम से बनाएं घर जैसा स्वादिष्ट और क्रिस्पी...

September 29, 2025
Binge Watch: October का महीना है ‘फुल ऑफ एंटरटेनमेंट’! OTT पर धमकेंगी हर जॉनर की फिल्में

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Binge Watch: October का महीना है ‘फुल ऑफ एंटरटेनमेंट’! OTT पर धमकेंगी हर जॉनर की फिल्में

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Binge Watch: October का महीना है ‘फुल ऑफ एंटरटेनमेंट’! OTT पर धमकेंगी हर जॉनर की फिल्में
Binge Watch: October का महीना है ‘फुल ऑफ एंटरटेनमेंट’! OTT पर धमकेंगी हर जॉनर की फिल्में
Binge Watch: October का महीना है ‘फुल ऑफ एंटरटेनमेंट’! OTT पर धमकेंगी हर जॉनर की फिल्में
Binge Watch: October का महीना है ‘फुल ऑफ एंटरटेनमेंट’! OTT पर धमकेंगी हर जॉनर की फिल्में