‘दुनिया हसीनों का मेला’ की असली डांसर की रहस्यमयी गुमशुदगी, 28 साल से नहीं मिला कोई सुराग

हाल ही में नेटफ्लिक्स (Netflix) पर आई शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' (The Bads of Bollywood) जमकर धूम मचा रही है. लेकिन बॉबी देओल (Bobby Deol) की फिल्म 'गुप्त' के गाने 'दुनिया हसीनों का मेला' (Duniya Hasino Ka Mela) में नज़र आईं ओरिजिनल डांसर भानू खान (Bhanu Khan) को लेकर मामला काफी गर्माता जा रहा है.

Bhanu Khan Missing Update: OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जमकर सुर्खियां बटोर रही शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पहली सीरीज  ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ की चर्चा जोरों शोरों से चल रही है. लेकिन एक हैरान करने वाली बात यह है कि बॉबी देओल की फिल्म ‘गुप्त’ के गाने ‘दुनिया हसीनों का मेला’ में नज़र आईं ओरिजिनल डांसर भानू खान को लेकर चर्चाएं तेज़ हो गई है. दरअसल , सीरीम में  भानू खान की जगह मोना सिंह को देखा गया है, इस सीन के बाद हर कोई जानना चाहता है कि गाने की ओरिजिनल डांसर आखिर थीं कौन ? 

आखिर कौन हैं भानू खान ?

90 के दशक में सबके दिलों पर राज करने वालीं हिंदी सिनेमा की मशहूर डांसर भानू खान का अब कोई अता-पता नहीं है. उन्हें 90 के दशक के कई लोकप्रिय गानों में देखा गया है. साल 1997 में आई बॉबी देओल की फिल्म ‘गुप्त’ का गाना ‘दुनिया हसीनों का मेला’ में उन्होंने अपना शानदार प्रदर्शन किया. साल 1996 में आमिर खान की फिल्म ‘राजा हिंदुस्तानी’ का गाना ‘तेरे इश्क में नाचेंगे’ इसके अलावा ‘राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया’, ‘गुटर गुटर’ और ‘दूध बन जाऊंगी मलाई बन जाऊंगी’ जैसे गानों में भी नज़र आईं. भानू खान को 90 के दशक में ‘डांसिंग क्वीन’ का टैग मिल गया था. 

सीरीज का धमाकेदार क्लाइमैक्स

‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के क्लाइमैक्स में एक बड़ा खुलासा देखने को मिला, जहां एक्टर आसमान सिंह की मां नीता (मोना सिंह), अपने समय के बड़े स्टार अजय तलवार (बॉबी देओल) के साथ प्रेम संबंध में थीं. नीता उस समय एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थीं और आसमान, नीता और अजय की नाजायज औलाद थे. इस फ्लैशबैक सीन में ही ‘दुनिया हसीनों का मेला’ गाना दिखाया गया, जिसमें भानू खान की जगह मोना सिंह दिखाई दीं. 

अब कहां रहती हैं भानू खान  ?

‘डांसिंग क्वीन’ भानू खान का पिछले 28 सालों से कोई अता-पता नहीं है. फिल्मी दुनिया से बेहद दूर एक रहस्यमयी गुमशुदगी की तरह उनकी पहचान बन गई है. कोरियोग्राफर चिन्नी प्रकाश, जिन्होंने 90 के दशक में कई गानों में डांसर्स को कास्ट किया था, उन्होंने इसपर जानकारी देते हुए बताया कि उस दौरा में डांसर जल्द ही समय के साथ-साथ अपने आप को बदल लेते थे. शादी करके घर बसाना या तो फिर भारत छोड़कर भारत छोड़कर चले जाया करते थे. 

‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के इस क्लाइमैक्स सीन के बाद एक बार फिर से भानू खान काफी सुर्खियों में आ रही हैं. हर कोई उनके बारे में यह जानना चाहता है कि अब भानू खान कहां है और क्या कर रही हैं. 

