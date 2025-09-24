जीजा-साली का ऐसा रिश्ता! एक के साथ शादी, दूजी संग सुहागरात, OTT पर ट्रेंड कर रही बेहद अश्लील पिक्चर
Jija Sali Web Series: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 1 घंटे 19 मिनट की A-rated फिल्म जबरदस्त ट्रेंड कर रही है. फिल्म की कहानी में दिखाया गया जीजा-साली वाला एंगल चर्चा का सबसे बड़ा कारण बन गया है. जानिए क्यों यह फिल्म ट्रेंडिंग लिस्ट में छाई हुई है और इसे लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है.

By: Shraddha Pandey | Published: September 24, 2025 10:12:21 PM IST

Daayre We Series
OTT trending Daayre: ओटीटी प्लेटफार्म (OTT Platform) की चमक-दमक और विवादों का मेल आजकल आम हो गया है. लेकिन, हाल ही में एक ऐसी फिल्म छाई हुई है, जिसकी रनटाइम 1 घंटा 19 मिनट है और जिसे A-rated बताया जा रहा है. यह फिल्म सिर्फ अपनी बोल्ड कंटेंट के कारण नहीं बल्कि एक जीजा–साली संबंध से जुड़े कथित संबंधों को लेकर चर्चा में है.

सोशल मीडिया और मीडिया हेडलाइन्स ने इस फिल्म के इर्द-गिर्द एक सस्पेंस और गॉसिप का वातावरण बना दिया है. लोग पूछ रहे हैं, क्या यह केवल एक ड्रामेटिक कहानी है, या असल जिंदगी की किन्हीं हैरान कर देने वाली घटनाओं का संदर्भ? फिल्म का नाम डायरे है, जिसके ट्रेलर और प्रचार सामग्री में कहीं-कहीं इस रिश्ते की जटिलता को हिंट किया गया है, जिससे दर्शकों की जिज्ञासा और बढ़ गई है.

बोल्ड कंटेंट की वजह से है ट्रेंडिंग

वायरल रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि इस फिल्म ने ओटीटी पर तेजी से ट्रेंड करना शुरू कर दिया है. लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं. कुछ इसे उम्दा कंटेंट कह रहे हैं, तो कुछ इसे वहशीपन की हद तक ले जाना बता रहे हैं. लेकिन, यह विवाद ही इस फिल्म की सबसे बड़ी मार्केटिंग है.  हालांकि, ऐसे A-rated कंटेंट के लिए सेंसरशिप और व्यूवर एथिक्स की बहस भी गरमा गई है. कई लोग इसे कहानी की आजादी मानते हैं, वहीं अन्य यह कहते हैं कि boundary-crossing कंटेंट की जरूरत ज़रूरत से ज्यादा sensationalism की ओर बढ़ सकती है.

कब और कहां देख सकते हैं ये सीरीज

ये सीरीज अपने हॉट सीन की वजह से भी धूम मचा रही है. हालांकि, ये साल 2023 में रिलीज हुई थी, लेकिन इसका कंटेंट इतना बोल्ड है कि ये अभी भी ट्रेंड कर रही है. जानकारी के लिए बता दें कि इसे Airtel Xstream Play पर भी हिंदी ऑडियो के साथ तेलुगु और अंग्रेजी सबटाइटल्स के साथ स्ट्रीम किया गया है. दिसंबर 2023 में इसे सीधे ShemarooMe OTT पर रिलीज किया गया था.

