कौन थीं ऑस्कर विनर एक्ट्रेस डाएन कीटन? जिनका निधन कर गया प्रियंका चोपड़ा की आंखें नम

Diane Keaton Passes Away: हॉलीवुड की ऑस्कर विनर एक्ट्रेस डाएन कीटन ने 79 की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. हॉलीवुड एक्ट्रेस के निधन पर प्रियंका चोपड़ा ने भी श्रद्धांजलि दी है.

By: Prachi Tandon | Published: October 12, 2025 7:40:22 AM IST

Diane Keaton Death News: एनी हॉल, द गॉडफादर और फादर ऑफ द ब्राइड की ऑस्कर विनर स्टार डाएन कीटन ने 79 की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. डाएन कीटन (Diane Keaton) के निधन से पूरी हॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों से डाएन कीटन की तबीयत खराब थी, जिसके चलते उनका 11 अक्टूबर को निधन को गया. डाएन कीटन को एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए श्रद्धांजलि दी है. 

कौन थीं ऑस्कर विनर एक्ट्रेस डाएन कीटन?

डाएन कीटन (Diane Keaton Died) का जन्म साल 1946 में लॉस एंजिल्स में हुआ था. हॉलीवुड का हिस्सा बनने से पहले डाएन कीटन का नाम डाएन हॉल था. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो डाएन के परिवार का कोई भी शख्स फिल्मी दुनिया से वास्ता नहीं रखता था. उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर हॉलीवुड में जगह बनाई और सक्सेस का आसमान छूआ. डाएने कीटन की मां एक हाउसवाइफ और फोटोग्राफर थीं, वहीं उनके पिता रियल एस्टेट और सिविल इंजीनियर थे.  

डाएने कीटन का स्कूली दिनों में ही थिएटर और सिंगिंग की तरफ झुकाव हो गया था. स्कूल के बाद कॉलेज में फर्स्ट ईयर के बाद ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और एक्टिंग में करियर बनाने चली गईं. 

डाएन कीटन का फिल्मी करियर 

डाएन कीटन (Diane Keaton Movies) ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1970 में लवर्स एंड अदर स्ट्रेंजर्स से की थी. हालांकि, उन्हें हॉलीवुड में पहचान फिल्म द गॉडफादर ने दिलाई थी. इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला और यह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई. बता दें, कीटन को उनका पहला ऑस्कर फिल्म एनी हॉल के लिए मिला था. बता दें, डाएन कीटन की पूरी करियर लाइफ में चार बार उनका नाम ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ है. 

डाएन कीटन एक्टिंग के साथ-साथ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और फोटोग्राफर भी थीं. जब भी हॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेसेस का नाम लिया जाएगा तो डाएन कीटन को जरूर याद किया जाएगा. 

प्रियंका चोपड़ा ने दी श्रद्धांजलि

डाएन कीटन के निधन की खबर से पूरा हॉलीवुड शोक की लहर में है. ऐसे में ग्लोबल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने भी सोशल मीडिया पर कीटन के निधन का दुख व्यक्त किया है. प्रियंका ने देर रात इंस्टाग्राम अकाउंट के स्टोरी सेक्शन में डाएन कीटन के निधन का पोस्ट शेयर किया है और उस पर कैप्शन में क्वीन लिख हाथ जोड़ने वाला इमोजी लगाया है.  

