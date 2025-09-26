OG Box Office: पवन कल्याण-इमरान हाशमी की फिल्म ने रचा इतिहास, पहले दिन ताबड़तोड़ कमाई से छावा-कूली को भी पछाड़ा!
OG Box Office Day 1: 'ओजी' फिल्म ने पहले दिन ही इतिहास रच डाला है. साल 2025 की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन 'ओजी' ने छावा और कूली को भी मात दे दी है.

By: Prachi Tandon | Published: September 26, 2025 10:38:49 AM IST

Pawan Kalyan OG Box Office Collection Day 1: साउथ सिनेमा सुपरस्टार पवन कल्याण (Pawan Kalyan) की मच अवेटेड फिल्म ‘दे कॉल हिम ओजी’ 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इस फिल्म की चौतरफा तारीफें हो रही हैं और इसी का फायदा ‘ओजी’ को मिल भी रहा है. सुपरस्टार पवन कल्याण की पैन इंडिया फिल्म ने पहले ही दिन रिकॉर्ड बना दिया है और साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

‘दे कॉल हिम ओजी’ से बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है. ऐसे में जैसे ही ‘ओजी’ ने पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है वैसे ही यह इमरान के करियर की सबसे बड़ी फिल्म भी बन गई है. 

पहले ही दिन छूआ 100 करोड़ का आंकड़ा! 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दे कॉल हिम ओजी ने पहले ही दिन एडवांस बुकिंग में 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया था. Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, पवन कल्याण और इमरान हाशमी की फिल्म ने पहले दिन यानी गुरुवार को लगभग 70 करोड़ की कमाई की है. हालांकि, पेड प्रीमियर वाले दिन यानी गुरुवार को फिल्म ने 20.25 करोड़ रुपए कमाए थे. ऐसे में फिल्म ने देसी बॉक्स ऑफिस पर 90.25 करोड़ की कमाई कर डाली है. वहीं, अगर फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन देखा जाए तो यह 100 करोड़ से भी पार जा चुका है. 

ओजी ने पहले ही दिन कई फिल्मों को दी मात!

साल 2025 में रिलीज हुई साउथ के मेगास्टार रजनीकांत की फिल्म कुली को भी ओजी ने पछाड़ दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रजनीकांत की कुली ने पहले दिन 65 करोड़ का बिजनेस किया था. कुली के अलावा ओजी ने विक्की कौशल की छावा को भी साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर खिसका दिया है. 

बता दें, यह फिल्म पहले पिछले साल यानी 2024 के सितंबर में रिलीज होने वाली थी. लेकिन, फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग बची थी. ऐसे में ओजी की रिलीज डेट को एक साल के लिए टाल दिया गया था. वहीं, रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म का कुल बजट 250 करोड़ के आसपास माना जा रहा है. 

पवन कल्याण की फिल्म में विलेन बने हैं इमरान

दे कॉल हिम ओजी में पवन कल्याण ने लीड रोल निभाया है. तो वहीं, उनके अपोजिट विलेन की तरह इमरान हाशमी नजर आ रहे हैं. इसके अलावा फिल्म में प्रियंका अरुल मोहन, प्रकाश राज और श्रेया रेड्डी ने भी अहम किरदार निभाया है. बता दें, इमरान हाशमी की यह पहली तेलुगु फिल्म है.

