वो हसीना, जिसने कभी 1 अंडे पर गुजार दिया पूरा दिन, आज करोड़ों के गाने पर परफॉर्म करती हैं

Actress Who Charge Crore For A Song: बॉलीवुड में वैसे तो तमाम ऐसी एक्ट्रेसेज हैं जिन्होंने स्ट्रगल करके अपनी मेहनत से स्टारडम तक का सफर तय किया है. लेकिन, एक ऐसी भी हसीना है, जो विदेश से आकर और अपने डांस मूव्स से पूरी इंडस्ट्री पर कब्जा कर लिया. क्या आप जानते हैं उसका नाम?

By: Shraddha Pandey | Published: October 2, 2025 6:01:14 PM IST

Nora fatehi Story
Nora fatehi Story

Nora Fatehi struggle story: बॉलीवुड में अपनी अदाओं और डांसिंग स्किल्स से सबको घायल करने वाली नोरा फतेही (Nora Fatehi) की कहानी सच में मोटिवेटिंग है. आज वो हर हिट गाने में अपनी झलक देती हैं और 5 मिनट के गाने के लिए करोड़ों चार्ज करती हैं. लेकिन, ये मुकाम उन्होंने काफी मेहनत के बाद हासिल किया. उनका ये सफर हमेशा से इतना आसान नहीं था.

नोरा ने अपने करियर की शुरुआत छोटे-मोटे रोल्स और म्यूजिक वीडियो से की थी. शुरुआती दिनों में आर्थिक तंगी उनके लिए बड़ी चुनौती थी. इतना ही नहीं, उन्हें अपने दिन की शुरुआत सिर्फ एक अंडे से करनी पड़ती थी ताकि उनकी सेहत बनी रहे. उनके लिए यह समय बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. उन्होंने ठान लिया था कि मेहनत और समर्पण से ही उन्हें सफलता मिलेगी.

स्टेज पर परफॉर्मेंस में भी हासिल की महारत

समय के साथ नोरा ने बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई. उन्होंने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बल्कि डांसिंग और स्टेज पर परफॉर्मेंस में भी अपनी महारत हासिल की. उनकी मेहनत और टैलेंट ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में जल्दी ही अलग मुकाम दिलाया. छोटे रोल्स और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स से शुरू होकर, नोरा अब बड़े प्रोजेक्ट्स और हिट गानों का हिस्सा बन चुकी हैं.

5 मिनट के करोड़ों करती हैं चार्ज

आज नोरा न सिर्फ बॉलीवुड में अपनी जगह बना चुकी हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी उनका एक बड़ा फैन बेस है. 5 मिनट के गाने के लिए करोड़ों रुपये चार्ज करने वाली नोरा ने बिग बॉस के शुरुआती सीजन में भी हिस्सा लिया. हालांकि, अगर आप उनकी उस वक्त की तस्वीरें देखेंगे तो उन्हें पहचानना आसान नहीं होगा. अब उनका ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे-अच्छों के होश उड़ा देता है. बता दें एक्ट्रेस ने बॉलीवुड के कई बड़े सुपरस्टार्स के साथ भी स्क्रीन शेयर किया है.

