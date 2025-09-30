जब टीवी एक्ट्रेस ने सरेआम पार की बोल्डनेस की हदें, सहेली से लिपलॉक कर मचाया बवाल

Nia Sharma Kiss Controversy: टेलीविजन एक्ट्रेस निया शर्मा (Nia Sharma) अपने बोल्ड अंदाज़ के चलते सुर्ख़ियों में रहती हैं. 35 साल की निया हर बार कुछ ऐसा कर जाती हैं कि सबकी नज़रें उनपर ही टिक जाती हैं. 2019 में निया का नाम तब विवादों में फंसा था जब वो एक अन्य एक्ट्रेस रेहाना पंडित के साथ लिप लॉक करती दिखी थीं. दरअसल, दोनों का एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें इन्हें लिप किस करते हुए देखकर लोगों के कान खड़े हो गए थे. ये वीडियो जब सामने आया तो निया के फैंस की नींदें उड़ गईं और उन्होंने निया को ऐसा करने के लिए खरी खोटी भी सुनाई.
निया ने दी थी सफाई
निया ने वीडियो पर उठते विवाद के बाद फिर अपनी सफाई दी थी और कहा था, एक सिंपल से किस को इतना बड़ा बना दिया गया. इसमें कोई कंट्रोवर्सी जैसी बात नहीं है और लोगों को ये सब समझना चाहिए. ये किस बस दो जिगरी दोस्तों का प्यार दिखाने का एक तरीका था, इसे इतना तूल देने की कोई जरूरत नहीं है. निया ने किस पर उठे विवाद पर तंज कसते हुए कहा कि चूकिं उनके पास कोई पीआर टीम नहीं है इसलिए इस विवाद से उन्हें मुफ्त की अच्छी खासी पब्लिसिटी जरुर मिल गई है.
निया को इन शोज से मिली पहचान
निया के करियर पर नज़र डाले तो उन्हें एक हजारों में मेरी बहना है, जमाई रजा और इश्क में मरजावां और नागिन 4 जैसे टीवी शोज से पॉपुलैरिटी मिली है. 2017 में वो खतरों के खिलाड़ी सीजन 8 में बतौर फाइनलिस्ट नज़र आ चुकी हैं.
2020 में निया ने खतरों के खिलाड़ी मेड इन इंडिया में भी हिस्सा लिया था और इसकी विनर भी बनी थीं. निया ने 2017 में विक्रम भट्ट की वेब सीरीज ट्विस्टेड में काम किया था. 2022 में निया को झलक दिखला जा 10 में भी बतौर कंटेस्टेंट देखा गया था. इसी साल उन्होंने सीरियलों की दुनिया में सुहागन चुड़ैल नाम के सीरियल से टीवी पर वापसी की थी.