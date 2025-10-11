नेटफ्लिक्स की इस सीरीज का सबको इंतजार, एक एपिसोड में हुए 500 करोड़ खर्च, इस दिन होगी रिलीज

Guess The Series : नेटफ्लिक्स की फेमस साइंस फिक्शन सीरीज ‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ का इंतजार अब खत्म होने वाला है. तीन साल के लंबे अंतराल के बाद ये शो अपने पांचवें और आखिरी सीजन के साथ वापसी कर रहा है. इस बार मेकर्स ने इस सीजन को बनाने में इतने बड़े बजट का निवेश किया है कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस सीरीज के पांचवें सीजन के हर एपिसोड का बजट करीब 450 से 550 करोड़ रुपये (50-60 मिलियन डॉलर) के बीच है. कुल मिलाकर पूरे सीजन के आठ एपिसोड का बजट लगभग 4400 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. ये न केवल नेटफ्लिक्स बल्कि टीवी और वेब सीरीज इतिहास में भी एक रिकॉर्ड है.

80 के दशक की नॉस्टेल्जिया

‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ को इसके 80 के दशक के नॉस्टेल्जिक माहौल के लिए काफी पसंद किया जाता है. पांचवें सीजन में इस वाइब को और भी मजबूती से दिखाया जाएगा. इसके साथ ही मेकर्स ने जबरदस्त विजुअल इफेक्ट्स और हाई-लेवल सेट्स पर खास ध्यान दिया है. उन्होंने वादा किया है कि ये सीजन इमोशनल और बड़े पैमाने पर सबसे प्रभावशाली होगा.

हर एपिसोड एक फिल्म जैसा अनुभव देगा

इस बार के सीजन में हर एपिसोड की लंबाई लगभग 90 से 120 मिनट रखी गई है, जो एक लंबी फिल्म के बराबर है. कुल आठ एपिसोड होंगे, जिनका कुल रनटाइम 11 घंटे से ज्यादा होगा. मतलब फैंस को एक साथ सिनेमैटिक एक्सपीरिएंस मिलेगा, जो किसी बड़ी फिल्म की तरह होगा.

रिलीज डेट का ऐलान

नेटफ्लिक्स ने ‘स्ट्रेंजर थिंग्स 5’ के रिलीज शेड्यूल का भी खुलासा कर दिया है. इस साल के अंत तक ये सीजन लोगों के लिए उपलब्ध होगा, जो उत्साह को और बढ़ा रहा है.

पहले चार एपिसोड 26 नवंबर को रिलीज होंगे.

अगले तीन एपिसोड 25 दिसंबर को स्ट्रीम होंगे.

फिनाले एपिसोड 31 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगा.

इस तरह फैंस को नवंबर से लेकर दिसंबर के अंत तक लगातार नया कंटेंट देखने को मिलेगा, जो इस साल के सबसे बड़े डिजिटल मनोरंजन अनुभवों में से एक होगा.

‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ का ये पांचवां और अंतिम सीजन न केवल कहानी के लिहाज से बल्कि बजट, प्रोडक्शन क्वालिटी और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिहाज से भी एक मील का पत्थर साबित होगा. अगर आप इस लोकप्रिय वेब सीरीज के फैन हैं तो इस साल के अंत तक आपकी प्रतीक्षा जरूर पूरी होने वाली है.