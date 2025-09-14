उफ्फ! ‘गोरी मेम’ ने पैर उठाकर खिंचवाई ऐसी फोटो, एक्ट्रेस का Naughty लुक देख भरने लगेंगे आहें!

Neha Pendse Erotic Photos: भाभी जी घर पर हैं में अनीता भाभी यानी गोरी मेम का किरदार निभाकर एक्ट्रेस नेहा पेंडसे ने घर-घर में पहचान बनाई है. हालांकि, नेहा पेंडसे (Neha Pendse) का पॉपुलर सीरियल भाभी जी घर पर हैं से ज्यादा समय तक नाता नहीं रहा है. लेकिन, इस सीरियल का किरदार उनकी पहचान से जरूर जुड़ गया है. मगर आज हम यहां एक्ट्रेस के टीवी शो के बारे में नहीं, बल्कि उनके ऐसे बोल्ड और सेक्सी लुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसने इंटरनेट पर तबाही मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. जी हां, नेहा पेंडसे ने हाल ही में ऐसी फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं जिसे देख फैंस आहें भरते नहीं थक रहे हैं.

नेहा पेंडसे ने बोल्ड लुक से इंटरनेट पर काटा बवाल

टीवी एक्ट्रेस नेहा पेंडसे (Neha Pendse Photos) ने हाल ही में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर लेटेस्ट फोटोज शेयर की हैं. इन लेटेस्ट फोटोज में नेहा ने कैमरा के सामने ऐसे पोज दिया है, जिसे देख लोग सिर्फ एक चीज कह रहे हैं- सेक्सी.

नेहा पेंडसे (Neha Pendse Instagram) की लेटेस्ट फोटोज में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस ने व्हाइट कलर की हाई स्लिट सिजलिंग ड्रेस कैरी की है. नेहा की ड्रेस एक तरफ से कटस्लीव है तो दूसरी तरफ से ऑफ शॉल्डर है. लेकिन, इन फोटोज में एक्ट्रेस की ड्रेस नहीं, बल्कि उनका बैठने का तरीका है.

नेहा पेंडसे का लुक देख भरने लगेंगे आहें

नेहा पेंडसे (Neha Pendse Viral Look) ने कैमरा के सामने अपना एक पैर ऊंचा करके फोटोज क्लिक करवाई हैं. जिसकी वजह से उनकी वन साइड ड्रेस पूरी तरह से उठ गई है और उनकी टोन्ड लेग फ्लॉन्ट हो रही है. नेहा पेंडसे ने अपने इस लुक में एक नहीं 4 फोटोज पोस्ट की हैं.

पहली फोटो में वह आंखें बंद कर पोज कर रही हैं, तो दूसरी में वह बालों में एक हाथ और दूसरा हाथ बेंच पर टिकाकर कैमरा में देखकर सिजलिंग अदाओं के साथ पोज कर रही हैं. वहीं, उनकी तीसरी और चौथी फोटोज में उनके कातिलाना एक्सप्रेशन्स देखने को मिल रहे हैं.

नेहा पेंडसे का वर्कफ्रंट

नेहा पेंडसे (Neha Pendse Tv Shows) ने कई टीवी शोज में अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया है. एक्ट्रेस नेहा मे आई कम इन मैडम, भाभी जी घर पर हैं, पार्टनर्स ट्रबल और कपिल शर्मा में भी नजर आई हैं. हालांकि, अब कुछ समय से एक्ट्रेस टीवी शोज से दूर नजर आ रही हैं. लेकिन, वह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस को नई-नई तस्वीरों और वीडियो से इंप्रेस करती रहती हैं.