जब हीरो ने की नहाने वाले सीन की डिमांड,हीरोइन का जवाब सुनकर सेट पर छा गया सन्नाटा

Moushumi Chatterjee Raj kumar movie: गुजरे ज़माने के एक्टर राज कुमार अपनी जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी और अक्खड़ मिजाज़ के लिए मशहूर थे. किसी भी को-स्टार के साथ उनकी कहा सुनी न हुई हो, ऐसा हो नहीं सकता था. वह अपने साथी कलाकारों के कपड़े या उनके रहन-सहन पर तंज कसने से बाज़ नहीं आते थे. 80 के दशक में एक ऐसा ही वाकया हुआ था जब वो अपनी को-स्टार मौसमी चटर्जी (Moushumi Chatterjee) से भिड़ गए. मौसमी भी मुंहफट थीं, उन्होंने भी राजकुमार की बेइज्जती करने में समय नहीं लगाया. चलिए आपको बताते हैं वो किस्सा जिसकी एक समय इंडस्ट्री में काफी चर्चा हुई थी.

राजकुमार ने की नहाने वाले सीन की डिमांड

दरअसल, ये किस्सा 1980 में रिलीज हुई फिल्म चंबल की कसम का है जिसमें राजकुमार, प्रदीप कुमार, रंजीत, शत्रुघ्न सिन्हा, मौसमी चटर्जी, फरीदा जलाल, अमजद खान और निरुपा रॉय जैसे सितारों ने काम किया था. फिल्म की शूटिंग के दौरान मौसमी और राजकुमार की जमकर कहासुनी हो गई थी. दरअसल हुआ कुछ यूं कि राजकुमार ने डायरेक्टर से गुजारिश करते हुए कहा कि वो फिल्म में एक ऐसा सीन रखें जिसमें वो मौसमी के साथ तालाब में नहा रहे हों. मौसमी को राजकुमार का ये आईडिया पसंद नहीं आया और उन्होंने तपाक से कह दिया कि राजकुमार जी मुझे तैरना नहीं आता तो मैं ये सीन नहीं कर पाऊंगी. राजकुमार ने अपने अंदाज़ में मौसमी को जवाब देते हुए कहा-जानी जब हम है तो तुम्हें फ्री करने की जरूरत नहीं. इसके जवाब में मौसमी ने कहा, राज जी अगर मैं पानी में डूबने लग गई तो आप मुझे बचायेंगे या पहले अपनी विग संभालेंगे. मौसमी की ये बात सुनकर राजकुमार साहब गुस्सा हो गए और सेट पर सन्नाटा छा गया.

जानी कहने पर भड़क गईं मौसमी

इसी तरह फिल्म से जुड़ा एक और किस्सा मौसमी ने खुद एक शो में सुनाया था और कहा था, राजकुमार साहब अपनी दुनिया में खोए रहने वाले इंसान थे, वो मुझे सेट पर जानी कहकर बुलाते थे, मैं कहती आप मुझे मौसमी कहिए तो वो बोलते नहीं हम तो आपको जानी ही कहेंगे, मुझे उनकी ये जिद पसंद नहीं आई. इसके बाद जब वो सेट पर आए तो मैंने कह दिया कि ये पजामा कहां से आ गया?वो ये सुनकर बोले-आप मुझे पजामा कह रही हैं? तो मैंने कहा-जी हाँ आप पजामा पहनकर सेट पर आए हैं तो अबसे आपका यही नाम है. तो उन्होंने कहा-आप तो कमाल की लड़की हैं.