प्रेग्नेंसी में भी एक्ट्रेस को देना पड़ा रेप सीन; रो-रोकर हुआ बुरा हाल, ले जाना पड़ा अस्पताल

फिल्म 'रोटी कपड़ा और मकान' में मौसमी चटर्जी के ऊपर एक रेप सीन फिल्माया गया था. बताते हैं कि इस सीन के वक्त मौसमी प्रेग्नेंट थीं लेकिन उन्हें तब भी सीन शूट करने के लिए मजबूर किया गया.

Published: September 17, 2025 5:20:21 PM IST

Moushumi Chatterjee Rape Scene: वेटरन एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी (Moushumi Chatterjee) अपने दौर की चर्चित एक्ट्रेस में से एक थीं. मौसमी ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया था जिनमें मंजिल, बेनाम, अनुराग, रोटी कपड़ा और मकान, अंगूर, घर एक मंदिर और कच्चे धागे प्रमुख थीं. हालांकि, आज हम आपको साल 1974 में रिलीज हुई मौसमी की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से जुड़ा एक किस्सा सुनाने जा रहे हैं. इस फिल्म में मौसमी के साथ मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन और जीनत अमान जैसे स्टार्स थे. इस फिल्म में मौसमी के ऊपर एक रेप सीन फिल्माया गया था, ये किस्सा उसी सीन से जुड़ा हुआ है. 

प्रेग्नेंट थीं फिर भी दिया रेप सीन 

फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में मौसमी चटर्जी के ऊपर एक रेप सीन फिल्माया गया था. बताते हैं कि इस सीन के वक्त मौसमी प्रेग्नेंट थीं लेकिन बावजूद इसके उन्होंने रेप सीन दिया. यह सीन एक गोदाम में फिल्माया गया था जिसमें गुंडे मौसमी के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस रेप सीन के दौरान आटे का एक डब्बा मौसमी के ऊपर गिर गया था और उनके बालों पर खूब सारा आटा लग गया था. इस सीन को फिल्माने के बाद एक्ट्रेस खूब रोईं थीं और उन्हें अस्पताल तक ले जाना पड़ा था. हालांकि, गनीमत ये रही कि इतना कुछ होने के बाद भी मौसमी और उनका होने वाला बच्चा दोनों स्वस्थ थे. 

रेप सीन के लिए फिल्म के मेकर्स ने किया था मजबूर 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म में इस रेप सीन के लिए मौसमी को मजबूर किया गया था. वे प्रेग्नेंट थीं लेकिन बावजूद इसके उनपर ये रेप सीन फिल्माया गया था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार,  रेप सीन की शूटिंग के दौरान मौसमी इतना घबरा गई थीं कि उन्हें ब्लीडिंग तक होने लगी थी. खुद मौसमी ने एक बार कहा था कि यह सीन उनके लिए किसी बुरे सपने जैसा था. फिल्म को भले ही इस एक सीन की वजह से पॉपुलैरिटी मिल गई थी लेकिन इसे फिल्माने के दौरान मौसमी की जो हालत हुई उसे वे लंबे वक्त तक भूल नहीं पाई थीं. बताते चलें कि फिल्म रोटी, कपड़ा और मकान अपने समय की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी.

