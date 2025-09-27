कूड़ेदान में फेंक गए थे असली मां-बाप! कचरे से उठाकर इस एक्टर ने बनाया अपनी बेटी इस Star Kid के ठाठ देख होंगे हैरान
बॉलीवुड के कई स्टार किड्स, इन दिनों पर्दे पर अपना जलवा दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे है, जो अभी अपने डेब्यू की तैयारी में हैं और यहां हम बात एक ऐसे स्टारकिड की जिसे उनके असली मां-बाप ने कूड़ेदान में फेंक दिया था, लेकिन एक बॉलीवुड सुपस्टार ने उसे अपना नाम दिया था, आज के समय में उस स्टारकिड की खूबसूरती और शान शौकत देखने लायक है

By: chhaya sharma | Published: September 27, 2025 12:57:43 AM IST

Mithun Chakraborty Adopted Daughter Dishani Chakraborty
Mithun Chakraborty Adopted Daughter Dishani Chakraborty

बॉलीवुड के स्टार किड्स अक्सर चर्चा में रहते हैं. कुछ स्टार किड्स ऐसे हैं जो बड़े पर्दे पर अपना जलवा दिखा चुकें है तो कुछ ऐसे भी है जो अभी इसकी तैयारी कर रहे हैं. उनमें से एक बॉलीवुड के दिग्गज सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty) की बेटी दिशानी चक्रवर्ती (Dishani Chakraborty) हैं, जो अपनी बोल्ड अंदाज और सेक्सी लुक की वजह से खबरों में रहती हैं, स्टार किड के हर अंदाज को उनके फैंस काफी पसंद करते हैं.

मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी चक्रवर्ती

मिथुन चक्रवर्ती के परिवार की बेटी होने की वजह से दिशानी चक्रवर्ती को फिल्मों का काफी शौक है. उन्होंने साल 2017 में “हॉली स्मोक शॉर्ट” फिल्म के जरिए अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इसके अलावा दिशानी चक्रवर्ती “अंडरपास” और सबटेल एशियन डेटिंग विद (Subtle Asian Dating with PBM) पीबीएम जैसी शॉर्ट फिल्में कर चुकी हैं. दिशानी ने अपनी स्कूली शिक्षा तमिलनाडु के कोयंबटूर शहर के द मोनार्च इंटरनेशनल स्कूल से पूरी की थी. भारत में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद, वह आगे की पढ़ाई के लिए लॉस एंजिल्स, यूएसए चली गईं। दिशानी चक्रवर्तीअपने माता पिता की तरह एक्टिंग में ही अपना करियर बनाना चाहती है.

Mithun Chakraborty With Daughter Dishani Chakraborty

दिशानी चक्रवर्ती हैं काफी पॉपुलर स्टार किड (Dishani Chakraborty Fan Following) 

दिशानी चक्रवर्ती सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और फैंस के साथ अपनी बोल्ड और ग्लैमरेस तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं, जिसकी वजह से वो कई बार खबरों में छाई रहती हैं. दिशानी चक्रवर्ती के फैंस को उनका हर अंदाज बेहद ज्यादा पसंद है. दिशानी चक्रवर्ती को सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर 96.2 K लोग फोलो करते है और उन्हें बेहद पसंद करते हैं.

Mithun Chakraborty With Daughter Dishani Chakraborty

Mithun Chakraborty With Daughter Dishani Chakraborty

कचरे के ढेर से मिली थी दिशानी चक्रवर्ती

दिशानी चक्रवर्ती वही लड़की हैं जिसे सालों पहले उनके असली मां बाप उन्हें कूड़ेदान में फेंक गए थे और बाद में मिथुन चक्रवर्ती ने कचरे के ढेर से उठाकर अपना नाम दिया था. गोद लेने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने अपने तीन बेटों के साथ दिशानी चक्रवर्ती का बड़े ही प्यार दिया और अपने बेटो की तरह ही पाला. इसमें मिथुन की वाइफ योगिता बाली ने उनका भरपूर सहयोग दिया 

Tags: Chakraborty familyDishani abandoned in garbageDishani ChakrabortyGeeta Balimithun chakrabortyNamashi Chakraborty
