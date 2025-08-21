इस हसीना की बोल्डनेस ने हिला दिया था बॉलीवुड… Emraan Hashmi संग ऑनस्क्रीन कैमिस्ट्री कर दिए ऐसे-ऐसे सीन, जिसे आज भी लोग याद करते हैं

Mallika Sherawat Boldness: बॉलीवुड की दुनिया में कुछ पल ऐसे होते हैं जो सालों बाद भी चर्चा का हिस्सा बने रहते हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत ने ऐसा ही धमाका किया था। उस दौर में उनकी बोल्डनेस और बेबाक अंदाज ने इंडस्ट्री के सारे नियम तोड़ दिए थे।

मल्लिका शेरावत का नाम आते ही लोगों को सबसे पहले याद आता है उनकी और इमरान हाशमी की सुपरहिट फिल्म ‘मर्डर’ जो साल 2004 में आई थी। यह फिल्म न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई, बल्कि इसकी रिलीज के बाद हिंदी सिनेमा में बोल्डनेस की परिभाषा ही बदल गई। मल्लिका और इमरान की ऑन-स्क्रीन कैमिस्ट्री ने दर्शकों को चौंका ही दिया। उस समय रोमांटिक और इंटिमेट सीन्स को लेकर इतना खुलापन हिंदी फिल्मों में शायद ही पहले देखा गया था।

मल्लिका एक ग्लैमरस चेहरा

मल्लिका शेरावत ने अपनी परफॉर्मेंस से साबित किया कि वह सिर्फ एक ‘ग्लैमरस चेहरा’ नहीं बल्कि दमदार अभिनेत्री भी हैं। वहीं, इमरान हाशमी के करियर को भी इस फिल्म ने नई दिशा दी। इस जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया और तब से इमरान को “सीरियल किसर” का टैग भी मिल गया।

हालांकि, मल्लिका की बोल्डनेस को लेकर उस समय काफी विवाद भी हुए। लेकिन सच यही है कि उन्होंने बेबाकी से कहा था “अगर मैं बोल्ड हूं तो इसमें गलत क्या है?” यही आत्मविश्वास उन्हें बाकी अभिनेत्रियों से अलग बनाता है।

48 साल में भी देती हैं टक्कर

आज भले ही मल्लिका फिल्मों में कम नजर आती हों, लेकिन उनकी यह इमेज और इमरान हाशमी के साथ उनकी जोड़ी बॉलीवुड के इतिहास में एक अनोखा अध्याय बन चुकी है। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपनी नई नई तस्वीरों से फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। 48 साल की उम्र में भी वो बॉलीवुड की यंग और बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेज को हॉटनेस के मामले में टक्कर देती हैं।