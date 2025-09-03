इतना रिवीलिंग टॉप पहन सीढ़ियों से उतरीं Malaika Arora,दिखाया ऐसा हुस्न कि सब रह गए हक्के-बक्के

Malaika Arora Viral Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) अपने बोल्ड और स्टाइलिश फैशनेबल लुक्स के लिए जानी जाती हैं। वो जहां भी जाती हैं, सबकी नजरें उन्हीं पर टिक जाती हैं। हाल ही में एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ। मलाइका मुंबई के बांद्रा में स्थित एक रेस्त्रां के बाहर नजर आईं। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर अपने बोल्ड लुक से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

ब्रालेट स्टाइल फ्लोरल टॉप और हाई वेस्ट डेनिम में मलाइका काफी हॉट नजर आईं। डीप नेक टॉप पहनी मलाइका काफी ग्लैमरस लग रही थीं। जैसे ही मलाइका रेस्त्रां की सीढ़ियों से उतरकर नीचे आईं, हर किसी की नजर उन्हीं पर टिकी रह गई और सारे पैपराजी के कैमरे उन्हीं पर टिके रह गए। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर मलाइका का यह लुक वायरल हो गया।

ये है मलाइका की फिटनेस का राज

मलाइका के ग्लैमरस अंदाज को देखकर ये यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि वो 51 साल की हैं। इस उम्र में उनकी फिटनेस और लुक्स काबिलेतारीफ हैं जिनकी फैंस भी तारीफ करते नहीं थकते हैं। मलाइका की फिटनेस का राज योग है। वो नियमित रूप से अपने फिटनेस स्टूडियो में योग करने जाती हैं। उनके जिम लुक्स भी सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते हैं।

2017 में टूट गई थी शादी

वैसे मलाइका अपने स्टनिंग लुक्स के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ के चलते भी सुर्ख़ियों में रहती हैं। उनकी शादी अरबाज़ खान से हुई थी लेकिन 18 साल की शादी के बाद दोनों 2016 में अलग हो गए और 2017 में इन्होंने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। तलाक के बाद मलाइका को अपने बेटे अरहान की कस्टडी मिली। तलाक के कुछ समय बाद ही मलाइका का नाम बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर से जुड़ गया। दोनों तकरीबन तीन साल तक रिलेशनशिप में रहे लेकिन फिर इनका ब्रेकअप हो गया।

करियर की बात करें तो मलाइका जल्द ही रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा में एक आइटम नंबर पर थिरकती नजर आएंगी। यह फिल्म दिवाली के मौके पर इसी साल रिलीज होगी।

बिजनेसवुमन भी हैं मलाइका

मलाइका फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट के अलावा बिजनेस में भी काफी सक्रिय हैं। हाल ही में उन्होंने स्कारलेट हाउस का नाम का एक रेस्त्रां शुरू किया है जिसकी वो को-फाउंडर हैं। इसके अलावा मलाइका एक और रेस्त्रां की ओनर हैं। साथ ही उन्होंने मुंबई में एक योग स्टूडियो दीवा भी ओपन किया हुआ है।