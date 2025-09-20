1986 का वो किस्सा जिसने Mahesh Bhatt को इस्लाम कबूलने पर मजबूर कर दिया, पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही कर लिया था निकाह
Mahesh Bhatt Birthday: बॉलीवुड डायरेक्टर महेश भट्ट ने आलिया भट्ट की मां और एक्ट्रेस सोनी राजदान से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाया. उनके प्यार में वो इस कदर पागल थे कि पहली पत्नी से अलग नहीं हुए और ना ही उन्हें तलाक दिया. फिर भी, सोनी से निकाह कर लिया.

By: Shraddha Pandey | Published: September 20, 2025 7:43:19 PM IST

Mahesh bhatt affairs: महेश भट्ट (Mahesh Bhatt), बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता, अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी के कारण भी चर्चा में रहे हैं. उनकी एक जिंदगी का वो किस्सा सबसे अहम था जब उन्होंने सोनी राजदान से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाया. जी हां, उस वक्त सोनी भी सकीना बन चुकी थीं.

महेश भट्ट का जन्म 20 सितंबर 1948 को हुआ था. उनके पिता गुजराती ब्राह्मण थे, जबकि मां मुस्लिम थीं. महेश ने अपनी पहली पत्नी, लोरियन ब्राइट (lorien bright) (जिन्होंने बाद में अपना नाम किरण भट्ट रखा), से शादी की थी. कॉलेज के दिनों में महेशा का पहला प्यार वही थीं. दोनों ने शादी की इसके बाद उनके दो बच्चे हुए, पूजा भट्ट (pooja bhatt) और राहुल भट्ट (Rahul Bhatt). पूजा को लेकर भी महेश भट्ट ने काफी विवादित बयान दिए. उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में अपनी बेटी को लेकर ये कह डाला था कि अगर पूजा उनकी बेटी ना होतीं तो वो उनसे शादी कर लेते. इस बयान ने बॉलीवुड गलियारों में जमकर बवाल काटा.

जब सोनी राजदान बनीं सकीना

महेश की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात अभिनेत्री सोनी राजदान से हुई. महेश ने सोनी से लव मैरिज करने का फैसला लिया, लेकिन वह अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते थे.. ऐसे में, उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया और अपना नाम ‘अशरफ भट्ट’ रखा. सोनी राजदान का मुस्लिम नाम ‘सकीना’ रखा गया. 1986 में, महेश और सोनी ने मुंबई के ताज होटल में एक निजी समारोह में शादी की.

परवीन बाबी से भी जुड़ा नाम

इस शादी से महेश और सोनी के दो बेटियां हुईं, आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और शाहीन भट्ट (Shaheen Bhatt). हालांकि, महेश भट्ट अब इस्लाम धर्म का पालन नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के लिए इस धर्म को अपनाया था. बता दें महेश भट्ट का नाम पहली पत्नी के बाद एक्ट्रेस परवीन बाबी के साथ भी जुड़ा था. जिस वक्त परवीन की मौत हुई वो महेश के साथ रिलेशनशिप में थीं.

