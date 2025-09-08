कंजी आंखों वाला वो खतरनाक विलेन, जिसकी एक्टिंग ने हिला दी थी इंडस्ट्री

Mahavir Shah: फिल्मों में जितना बड़ा रोल हीरो का होता है उतना ही अहमियत विलन को भी दी जाती है, अगर पर्दे पर खलनायक नहीं होता है तो हीरो को बहादुरी दिखाने का कोई मौका ही नहीं मिलता है। विलेन कहानी में ट्विस्ट लाते हैं और सस्पेंस बढ़ाते हैं जिससे पूरी फिल्म फैंस के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसे कई खलनायक है जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग के जरिए लोगों के दिल में खास जगह बना ली हैं, इन्हीं में से एक नाम है महावीर शाह जिन्होंने 80 से 90 के दशक में लोगो के दिलों में अपनी विलन वाली इमेज से जगह बनाई।

कंजी आंखों वाला चेहरा महावीर शाह

80 से 90s के दशक को खलनायकों का गोल्डन एरा माना जाता था, उस समय अमरीश पुरी, राजा मुराद, गुलशन गोवर जैसे काफी विलन थे जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग से इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई थी लेकिन इसी भीड़ में एक नया नाम उभर कर सामने आया जो था महावीर शाह। उनकी कंजी आंखें।, गोरा चेहरा उन्हें बिल्कुल विलन के किरदार के रोल में फिट बैठाता था। स्क्रीन पर जैसे ही उनकी एंट्री होती थी दर का माहौल छा जाया करता था।

कई फिल्मों में निभा चुके हैं दमदार रोल

महावीर शाह का फिल्मी सफर काफी ज्यादा अच्छा रहा, उन्होंने इसकी शुरुआत 1977 से की थी, जब उन्होंने फिल्म ‘अब क्या होगा’ मैं ड्राइवर की भूमिका निभाई थी। इसके बाद उन्होंने काफी सारे बड़े प्रोजेक्ट किया उन्होंने पॉपुलर फिल्में जैसे तेजाब, युद्ध, कुली नंबर वन, बागी, जुड़वा, पुलिस और मुजरिम, शोला और सबनम जैसी काफी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया उन्होंने इन सभी फिल्मों में ज्यादातर विलन का रोल निभाया था।

दर्दनाक हादसे में हुई मौत

जब महावीर शाह ने अपनी दमदार एक्टिंग से फिल्मों में पहचान बना ली तो वही उनकी रियल लाइफ में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। जब वो 31 अगस्त 2000 अपने परिवार के साथ अमेरिका के शिकागो में छुट्टियां मना रहे थे इस दौरान उनकी कार का एक भयानक सड़क एक्सीडेंट हुआ इस एक्सीडेंट में महावीर शाह की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उनका परिवार बच गया उनकी मौत ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था।