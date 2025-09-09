Home > मनोरंजन > टीवी > Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler: सुसराल वालों को जेल की हवा खिलाने का प्लान बनाएगी परी, हलक में आएगी मिहिर और तुलसी की जान

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Twist 9 September Today Episode: स्मृति ईरानी (Smriti Irani) का सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (KSBKBT) के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि परी सुसराल वालों को जेल की हवा खिलाने का प्लान बनाएगी और रसोई में धमाका करेगी, जिसे देख मिहिर और तुलसी की जान हल्क में आजाएगी

Published By: chhaya sharma
Published: September 9, 2025 13:49:07 IST

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler Today Episode 9 September: स्मृति ईरानी (Smriti Irani) का सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ (KSBKBT) इन दिनों टीवी पर काफी धमाल मचा रहा है और लोगों को इस शो की कहानी बेहद पसंद आ रही है। फेमस टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के आने वाले एपिसोड में आपने देखा कि परी अपनी ननद यानी अजय की बहन प्रिया का रिश्ता तोड़ने के लिए बेहद गंदी चाल चलती है और अक्षय को फोन करती है, जिसकी शादी प्रिया से होने वाली है। परी अक्षय को प्रिया से शादी करने के फैसले पर दोबारा असोचने के लिए कहती है और परिवार की खूब बुराई करती है और करती है कि इनका जमाई  वीरेन जेल में है और पारखे परिवार के लोग अच्छे नहीं है। 

समिता ईरानी के सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ में परी चलेगी ससुराल वालों के खिलाफ गंदी चाल ( Smriti Irani Serial Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Maha Twist In Upcoming Episode 9 September)

परी के भड़काने के बाद अक्षय प्रिया से बात करना और फोन उठाना बंद कर देता है, जिसके बाद वो बेहद परेशान हो जाती है और उसे कई बार फोन करती है, जिसके बाद अजय प्रिया का फोन उठाता है और बताता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो बोलता है कि उसे किसी औरत का फोन आया था, जो उसके परिवार की बहुत बुराई कर रही थी और ट्रैक करने के बाद पता चला उसका लोकेशन तुम्हारा घर था। प्रिया को परी पर शक होने लगता है और वो सोचती है कि उसके अलावा ये कोई ओर नहीं कर सकता है, इसके बाद  प्रिया को परी के कमरे में एक्स्ट्रा सिम कार्ड भी मिलता है, जिसके बाद वो पूरी तरह से पक्की हो जाती है कि ये सब परी ने ही किया है और उसके बाद वो परी से इस बारे में  पूछती है और इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है।

मिहिर और तुलसी के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे परी  (Serial Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler 9 September Today Episode)

वहीं ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ (KSBKBT)  में आगे दिखाया जाएगा कि परी को बेहद गुस्सा जाता है और वो बदला लेने का सोचती है और रोते हुए अपने मम्मी-पापा यानी मिहिर और तुलसी को वीडियो कॉल करेगी और रोने लगेगी, जिसके बाद वो दोनों बेहद परेशान हो जाएंगे, परी गंदी चाल चलेगी और गैस को खुली छोड़ देगी और फिर वीडियो कॉल पर बात करते-करते गैस जला देगी, जिसके बाद बेहद बड़ा धमाका होगा और मिहिर और तुलसी की जान हलक में आ जाएगी और दोनों भागे-भागे परी के ससुराल पहुंचेगे, जहा परी मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे, जिसे देख मिहिर बेहद परेशान हो जाएगा और उसके ससुराल वालो को खूब सुनाएगा, वहीं परी भी अपनी सास पर इल्जाम लगाएगी कि गैस उसने खुली छोड़ी है। वहीं इंदिरा उसके झूठ को सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और सोचती है कि वो ऐसा क्यों कह रही है।

अपने बच्चों के साथ कारण आएगा वापस घर (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 9 September Maha Twist)

इसके बाद परी और मिहिर दोनों वापस घर आ जाते हैं , जहां नंदिनी घर से जाने के लिए तैयार होती है, तुलसी उसे रोकने की खूब कोशिश करती है, लेकिन नंदिनी कहती है  उसे जाने दें उसने ये फैसला बहुत मुश्किल से किया है और वो तुलसी और मिहिर से माफी मांगती है कि और कहती है कि उससे कोई गलती हो गई हो तो वह उसे माफ कर दें। घर से निकलते हुए नंदिनी, तुलसी के पौधे के सामने प्रार्थना करती है और तभी एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें नंदिनी के बच्चे और पति बाहर निकलते हैं और उसकी तरह दौड़कर जाते हैं, जिसे देख नंदिनी की खुशी के ठिकाने नहीं होते है। तुलसी भी बच्चों को देख चौक जाती है और मिहिर से पूछती है कि इसका कारण आप हो, तो मिहिर कहता है कि उसने करण को नंदिनी को समझाने के लिए बुलाया है.

