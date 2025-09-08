Home > मनोरंजन > टीवी > Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Maha Twists: परी करेगी ससुराल वालों का जीना हराम, मिहिर की शादी तोड़ने के पीछे पड़ेगी नॉयना

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Twist 8 September Upcoming Episode: समिता ईरानी के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 (KSBKBT) में होगा बड़ा धमाका। ससुराल में सभी का जीना हराम करेगी परी, इंदिरा को सबके सामने ठहराएगी झूठा।

Published By: chhaya sharma
Published: September 8, 2025 13:32:43 IST

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler Today Episode 8 September: समिता ईरानी का सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है और शो ने पिछले हफ्ते की TRP लिस्ट में नंबर 2 पर जगह बनाई है। वहीं मेकर्स भी सीरियल को नंबर वन पर लाने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। टीवी के फेमस सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ में अब तक आपने देखा कि नॉयना, मिहिर की बातों को गलत मतलब निकालेगी और उसे लगेगा की मिहिर भी उससे प्यार करता है, लेकिन मिहिर उसकी गलतफहमी दूर कर देता है, जिसके बाद नॉयना का दिल टूट जाता है। वही दूसरी ओर परी ने अपने ससुराल वालों का जीना हराम किया होता है और वो अपने एक्स के साथ भागने का प्लान बना रही होती है। वही अब सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ (KSBKBT) की कहानी में बेहद धमाकेदार और हिला देने वाला ट्विस्ट आने वाला है, जिसकी वजह से तुलसी के जीवन की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। 

समिता ईरानी के सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ के अपकमिंग एपिसोड में मचेगा बवाल ( Smriti Irani Serial Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Maha Twist In Upcoming Episode 8 September)

समिता ईरानी के फेमस टीवी सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ (KSBKBT) के आने वाले एपीसोड में आपको दिखाया जाएगा कि महिर के बुलाने पर नॉयना और विक्रम उसके घर खाने पर जाते हैं और इस दौरान दोनों सोचते हैं कि आखिर मिहिर उन्हें क्यों मिलाना चाहता है, जबकि हम दोनों को एक-दूसरे में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसी के बाद विक्रम वहां से घर जाने का बोलता है, लेकिन मिहिर उसे खाने में कुछ और ट्राई करने के बहाने से रोकता है। इसके बाद सीरियस में दिखाया जाता है कि नॉयना के दोस्त सुचु और मिताली उससे मिलने इंडिया आते है, जिसके बाद नॉयना बहुत खुश हो जाती है और इस दौरान  नॉयना, सुचु को बताती है कि उसके फैसला कर लिया है कि वो अब भारत में ही रहेगी और अब वो  मिहिर की शादीशुदा जिंदगी में दखल नहीं देगी और अपने दिल की बात कभी उसे नहीं बताएगी और ना ही कभी अपनी कोई हद पार करेगी।

परी करेगी सारी हदें पार और सबका जीना हराम (Serial Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler 8 September Today Episode)

दूसरी ओर परी अपने ससुराल में सभी का जीना हराम कर रही है और सबको झूठा साबीत करने की कोशिश कर रही है। परी के हाथों से बनी अजय के पिता को चक्कर आने लगेगा, जिसके बाद वो इंदिरा से अपना शुगर लेवल चेक करने के लिए कहेगा, जिसके बाद इंदिरा को पता लगता है कि उसका शुगर लेवल अचानक काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसके वो इस बारे में परी से पुछेगी, क्योंकि चाय उसने बनाई होती है। इंदिरा, परी से बोलेगी कि क्या उसने से चाय में आर्टिफिशियल स्वीटनर की जगह चीनी डाली है, जिसके बाद परी साफ मना कर देगी और कहेगी कि उसे इस बारे में किसी ने भी कुछ नहीं बताया है, जबकी इंदिरा ने उसे इस बारे में पहले से ही साफ बताया होता है, लेकिन परी, इंदिरा को सबके सामने झूठा साबित करने की कोशिश करेगी। वहीं पिता की हालत बुरी होता देख अजय को बेहद गुस्सा आ जाएगा और वो परी को सबके सामने अपने पिता से उसकी इस हरकत के लिए माफी मांगने के लिए कहेगा और परी तुरंत ही मगरमच के आंसू दिखाने लगेगी और अपनी गलती नहीं मानते हुए माफी मांगने से साफ मना कर देगी और वहां से चली जाएगी। 

गैस जलाने की कोशिश में होगा धमाका ( Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 8 September Maha Twist)

समिता ईरानी के सीरियल “क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2” में आगे दिखाया जाएगा कि  परी अपने पिता मिहिर और मां तुलसी को फोन करेगी और फूट-फूट कर रोने लगेगी और अपने ससुराल वालों की खूबलबुराइया करेगी और कहेगी कि सब उसे ही सब यहा गलत मान रहे है। वहीं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी (KSBKBT) में बड़ा धमाका होने वाला है, सीरियल में दिखाएगं कि गैस जलाने की कोशिश करेगी और अचानक गैस फट जाएगा. गैस फटने की आवाज सुनकर तुलसी और मिहिर की भी डर से सांसे थम जाएंगी। 

