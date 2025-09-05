Home > मनोरंजन > टीवी > Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler: तुलसी की जिंदगी होगी तबाह! मिहिर को तलाक लेने के लिए कहेंगी नॉयना, ससुराल से भागकर परी कटवाएगी परिवार की नाक

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Twist 5 September Upcoming Episode: समिता ईरानी (Smriti Irani) का सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' टीवी पर काफी धूम मचा रहा है और TRP लिस्ट में नंबर 2 पर आया हैं। सीरियल में दिखाए जाने वाले ट्विस्ट और टर्न्स लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (KSBKBT) के आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि परी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ ससुराल से भागने का प्लान बनाएगी और अपने पूरे परिवार की इज्जत दाव पर लगा देगी।

Published: September 5, 2025 13:42:29 IST

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler 5 September: समिता ईरानी का सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ इन दिनों टीवी पर खूब धमाल मचा रहा है और TRP में नंबर 2 पर छाया हैं। वही मेकर्स शो को नंबर 1 पर ले जाने के लिए खूब पापड़ बेल रहे हैं। टीवी के पॉपुलर सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ (KSBKBT) में अब तक आपने देखा कि मिहिर अपनी बेटी परी का पीछा करने के लिए  तुलसी और नंदिनी को गलत ठहराता है और बार-बार उन्हें ये गलती याद दिलाता है। दूसरी ओर मिहिर नॉयना से जिंदगी में आगे बढ़ने और प्यार करने के लिए कहता है, लेकिन नॉयना उसकी सभी बातों का गलत मतलब निकालती है और उसके लगता है कि मिहिर उससे प्यार करता हैं और वो बेहद खुश हो जाती है। वहीं अब सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ की कहानी अब अलग मोड़ लेने वाली है और सीरियल में बड़ा बखेड़ा खड़ा होने वाला हैं, जिसकी वजह से तुलसी की जिंदगी खराब होने वाली है। 

समिता ईरानी के सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ के आने वाले एपिसोड में होगा बड़ा बवाल ( Smriti Irani Serial Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Maha Twist In Upcoming Episode 5 September)

TRP में नंबर 2 पर छाया समिता ईरानी के सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ (KSBKBT) के आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि नॉयना को मिहिर की बातों से लगेगा कि वो उससे प्यार करता है और उसके साथ शादी करने की सोच रहा है और वो मिहिर के लिए तलाक के पेपर्स बनवा लेगी और कहेगी कि वो तुलसी को तलाक दे दे। नॉयना की ऐसी बात सुनकर मिहिर को सदमा लग जाएगा और वो उसे समझाएगा कि वो अपने और उसके बारे में ऐसा नहीं सोचता है, वो उसके एक्स की बात कर रहा है और तुलसी को तलाक देने से साफ इनकार कर देगा और कहेगी मेरे जिंदगी में सिर्फ तुलसी की जगह है। वहीं जल्द ही तुलसी को भी नॉयना की इस घटिया हरकत का पता लगने वाला है और दोनों का आसमान सामना भी होने वाला है। 

सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ में परी कटवाएगी घर वालों की नाक( Serial Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler Today Episode 5 September)

दूसरी ओर परी अपने एक्स की बातों में आ जाएंगी और अपनी पति अजय से दूरी बनाने की कोशिश करेगी और कहेगी की वो एक दूसरे कमरे में रहना चाहती है, इस बात को सुनते ही अजय के होश ही उड़ जाएंगे। इतनी ही नहीं जल्द ही परी अपने एक्स के साथ ससुराल से भागने का प्लान भी बनाएगी और परी की सास तुलसी के पास पहुंच जाएगी। तुलसी को जैसे ही इस बात का पता चलेगा, वो समदे में चली जाएगी और हर कोई उसकी परवरिश पर सवाल उठायेगा और मिहिर को भी परी को ज्यादा बढ़ावा देने का पछतावा होगा। परी को वापस लाने के लिए तुलसी जमीन आसमान एक कर देगी। वही सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ (KSBKBT) की कहानी में प्रेम कहानी में उभरती दिख रही है।  सीरियल में दिखाया जाएगा कि अंगद और वृंदा  का ऑफिस में आमना सामना होने वाला है और ऑफिस में आते ही दोनों एक दूसरे को ताने मारना शुरू कर देंगे और एक दूसरे को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे।

