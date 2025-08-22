Home > मनोरंजन > Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट! परी के हाथ धोकर पीछे पड़ जाएगी तुलसी और पता लगाएगी सच, मिहिर पर डोरे डालेगी नॉयना

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 22 August 2025 Upcoming Episode: समिता ईरानी के पॉपुलर सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में होगा बड़ा धमाका, बेटी परी की पोल खुलेगी तुलसी के आगे। दूसरी ओर मिहिर से पुराने प्यार का इजहार करेंगे नॉयना

Published By: chhaya sharma
Published: August 22, 2025 13:32:30 IST

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler 22 August 2025: सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ को नंबर 1 बनाने के लिए मेकर्स कर रहे है जीतोड़ मेहनत और डाल रहे सीरियल में कई मसालेदार ट्विस्ट और टर्न्स, जो लोगों को बेहद पसंद आ रहे हैं। समिता ईरानी के पॉपुलर सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ के अब तक के एपिसोड में आपने देखा तुलसी का पूरा परिवार मिलकर जन्माष्टमी का त्योहार धूंमधाम से मना रहा है, जहा परी भी अजय भी इस खुशनुमा माहौल में शामिल होते हैं, वही परी का एक्स बॉयफ्रेंड भी परी के घर के बाहर पहुंच जाता है और उसे बाहर आने के लिए बोलता है और बार -बार फोन करता हैं, जिससे परी बाहर उससे मिलने जाती है और उसे ये गलती बहुत महंगी पड़ जाती है और नंदिनी उसे देख लेती है। वहीं अब ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’  में दर्शकों को बेहद धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं।

समिता ईरानी सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ के आने वाले एपिसोड का महा ट्विस्ट

समिता ईरानी का पॉपुलर सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ के आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वृंदा की दादी को पैसे देने की वजह से तुलसी और मिहिर में खूब बवाल मचेगा और दोनों के बीच खूब झगड़ा होगा और इसी बीच मिहिर तुलसी पर चिला जायेगा। इस बात का फायदा नॉयना उठाएगी और दोनों के बीच फूट डालेगी और मौका पाते ही अपने आपको तुलसी से बेहतर दिखाएगी, लेकिन मिहिर नॉयना की बातों को नजर अंदाज कर देगा। इसके बाद मिहिर पर डोरे डालते हुए नॉयना कॉलेज के दिनों का एक पुराना किस्सा बताएगी, जिसमे वह कहेगी की वो आज भी मिहिर को पसंद करती है, जिसके बाद मिहिर को भी जल्द समझ आ जाएगा की तुलसी सही कह रही थी नॉयना  उसे पसंद करती है ओर उसके इरादे ठीक नहीं हैं, लेकिन मिहिर चाहकर भी नॉयना से दोस्ती नहीं तोड़ पाएगा और वो उससे थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश करेगा।

टीवी सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ का अपकमिंग एपिसोड 

लोगों के पसंदीदा सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ के अपकमिंग एपिसोड में आपको से भी दिखाया जाएगा कि परी के बारे में नंदिनी तुलसी को बताएगी कि वो किसी और आदमी से चोरी छीपे मिल रही है और इस बात को सुनकर तुलसी चौंक जाएगी और परी से पूछेगी की बाहर जो आदमी आया है वो कौन था, जिसके बाद परी हैरान हो जाएगी औ रउठला उन्हें ही उसकी जासूसी करने के लिए सुनाएगा और बदतमीजी भी करेगी, जिसके बाद नंदिनी और तुलसी उसका मुह देखते रह जाएगे। वहीं अजय भी फोन करके तुलसी से माफी मांगेगा और कहेगा कि परी को घर के बाहर ही छोड़ कर चला गया और अंदर नहीं आ पाया, इस बात को सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो जाएगी और चोरी छिपे परी की जासूसी करने लगेगी। जिसके बाद तुलसी को पता चलेगा कि उसकी बेटी परी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और उसे सदमा लग जाएगा। तुलसी पूरे परिवार के सामने परी की पोल खोलने का फैसला करेगी। 

