Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler: परी के सामने गिड़गिड़ाएगा अजय, वृंदा लाएगी तुलसी के सामने सच्चाई
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler: परी के सामने गिड़गिड़ाएगा अजय, वृंदा लाएगी तुलसी के सामने सच्चाई

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Twist 18 September Today Episode: स्मृति ईरानी के पॉपुलर सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी इन दिनों काफी मजेदार होती नजर आ रही हैं। शो के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि परी बेहद चलाकी से अजय के पूरे परिवाल को जेल पहुंचा देगी, लेकिन तुलसी के सामने जल्द ही परी का सच आने वाला है

By: chhaya sharma | Published: September 18, 2025 1:32:06 PM IST

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler 18 September 2025: स्मृति ईरानी (Smriti Irani) का सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ इन दिनों टीवी पर काफी धूम मचा रहा है और लोगों को शो की कहानी बेहद ज्यादा पसंद आ रही है. शो की मेकर एकता कपूरी भी सीरियल को TRP में नंबर वन बनाने के लिए खूब पापड़ बेल रही है. सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ के पिछले एपिसोड में आपने देख कि परी अपने ससुराल वालों पर मार पिट का आरोप लगाती हैं, जिसके बाद परी को रोता बिलकता देख मिहिर और तुलसी का पारा हाई हो जाता है और वो अजर के परिवार वालों को सबक सिखाने का सोचते हे हैं, वहीं परी परी चार पैरे आगे जा कर अजय के पूरे परिवार को जेल पहुचा देती है. वही अब सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ में बेहद भयंकर ट्विस्ट आने वाला है, जिसके बाद तुलसी के जीवन में परेशानियों की लड़ी लगने वाली है और उसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है.

सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ की कहानी में आएगा भूचाल (Smriti Irani Serial Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Maha Twist In Upcoming Episode 18 September)

फेमस टीवी सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ (KSBKBT) के आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि वृंदा तुलसी को परी का पूरा सच बताती है, लेकिन तुलसी वृंदा की एक बात नहीं सुनती है,, वहीं परी की वजह से अजय के घर वालों को पुलिस ले जाती है और अजय परी से उसको झूठ ना बोलने के लिए बहुत गिड़गिड़ाता है. दूसरी ओर परी अपनी असली चेहरा उसकी सांस को दिखा देती है, जिसे देख वो हैरान हो जाती है. अब अजय का पूरा परिवार जेल में बैठकर खून के आंसू रोने वाला है और परी की सास उसे बेहद ज्यादा कोसने वाली है. वही अब अपनी परिवार को इस मुसिबत से बचाने के लिए अयज जान लगा देगा और अपने आपको बेगुनहा साबित करेगा. 

वृंदा बताएगी तुलसी को परी का सच (Serial Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Spoiler 18 September Today Episode)

स्मृति ईरानी (Smriti Irani) का सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ (KSBKBT) में आपको दिखाया जाएगा कि अजय, नॉयना से मदद की मांग करेगा, लेकिन नॉयना उसकी मदद नहीं करेगी और घर से बाहर निकाल फेंकेगी और बिजनेस में भी हाथ पिछे कर लेगी. दूसरी ओर परी अपनी जीत का जश्न मनाएगी, लेकिन परिवार के सामने परी दिखावा करेगी कि उसकी जिंदगी तबाह हो गई है. वही अजय से पीछा छुड़ाने के बाद परी रणवियज संग घर बसाने के सपने देखने लगेगी. वही वृंदा तुलसी के सामने परी की सच्चाई बताएगी, लेकिन तुलसी उसकी बातों को नहीं मानेगी, जिसके बाद वृंदा भी सबूतों के साथ मिहिर और तुलसी के सामने आएगी. परी का सच सामने आने के बाद, तुलसी को सदमा लगने वाला है और वो अजय के परिवार वालों से माफी मागने वाली है और उन्हें जेल से बाहर निकालने वाली है.

