Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler: ससुरालवालों को जेल भिजवायेगी परी! नॉयना के पैरों में गिरकर बेगुनाह होने का दावा करेगा अजय

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler Today Episode 17 September: स्मृति ईरानी (Smriti Irani) का सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ (KSBKBT) इन दिनों अपनी जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न्स की वजह से लोगों को काफी पसंद आ रहा है, मेकर्स इस हफ्ते शो की TRP बढ़ाने के लिए खूब पापड़ बेल रहे हैं. सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि परी अपने ससुरालवालों के खिलाफ साजिश रच रही है और तुलसी और मिहिर को उनके खिलाफ भड़का रही है, ऐसे में अजय भी सच बताने के लिए तुलसी से मिलने आता है और इस बात का पता मिहिर को लग जाता है, जिसकी बाद वो तुलसी पर खुब भड़कता है, वही अजय सबके सामने ये साबित करने की कोशिश करता है कि उसने परी पर हाथ नहीं उठाया है. वहीं अब एकता कपूर के सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ में अब बड़ा ट्विस्ट आने वाला है परी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी और बुरा फंसोगे, -जिसकी वजह से तुलसी और मिहिर की भी नाक कटने वाली है.

सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ की कहानी में आएगा बड़ा ट्विस्ट (Smriti Irani Serial Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Maha Twist In Upcoming Episode 17 September)

स्मृति ईरानी के सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ में आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि परी तुलसी और मिहिर से कहेगी कि उसके पति अजय ने उसपर हाथ उठाया है, जिसके बाद मिहिर का गुस्सा सातवे आसमान पर पहुंच जाएगा और वो अजय और उसके परिवार वालों को जेल हवा खिलाने का फैसला करेगा, वही जब इस खबर की भनक परी को लेगगी, तो वो जश्न मनाना शुरु कर देगी और ये बात अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भी बताएगी. दूसरी और अजय को गुनहगार मान कर नॉयना भी उसके साथ बिजनेस करने से मना कर देगी. लेकिन अजय, नॉयना के पैरों में गिर जाएगा और अपने आपको बेगुनाह साबित करने के लिए एक मौका मागेगा और कहेगा कि उसने परी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है.

वृंदा के सामने आएगा परी का सच (Serial Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Spoiler 17 September Today Episode)

सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ आप आगे देखेंगे कि रणविजय चॉल में अपने दोस्तों को अपनी जीत का किस्सा सुनाएगा और बताएगा कि कैसे उसकी बातों में आकर परी अपने पति और ससुरालवालों की जिंदगी तबाह कर दी है और उन्हें जेल तक पहुचा दिया. इस दौरान रणविजय की सारी बाते वृंदा सुन लेगी और बिना देर करे सारी बाते तुलसी को फोन करके बताएगी कहेगी कि उसकी बेटी परी का किसी रणविजय के साथ चक्कर चल रहा है और वो ही उसे ये सब करवा रहा है, ये बात सुनते ही तुलसी का सर चकराने लगेगा और वो सदमे में आ जायेगी कि उसकी बेटी इतना कैसे गिर सकती है और वो कैसे रणविजय के साथ मिलकर सबको बेवकूफ बना रही है. परी की सच्चाई का पता चलते ही तुलसी मिहिर को सब सच बताने वाली है. पहले मिहिर तुलसी की बात पर यकीन नहीं करेगा. जिसके बाद तुलसी परी का सच बताने के लिए मिहिर को वृंदा के पास लेकर जाएगी और तब जाकर मिहिर को तुलसी और वृंदा पर यकिन होगी.

शर्म से झुक जाएगी मिहिर और तुलसी की नजरें (Serial Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Spoiler 17 September Latest Episode)

एकता कपूर के सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ मे दिखाया जाएगा कि परी का सच बाहर आते ही मिहिर और तुलसी की नजरें शर्म से झुक जाएगी और वो तुरंत ही अजय के परिवार को जेल से बाहर निकाल वाएंगे. इसके बाद मिहिर और तुलसी मिलकर सारा सच जानने की कोशिश करेंगे. अजय भी मिहिर और तुलसी को बताएगा कि आखिर पूरी बात क्या थी.