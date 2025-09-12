Home > मनोरंजन > टीवी > Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler: अजय खोलेगा परी की काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा, तुलसी और मिहिर लगेगा बड़ा सदमा

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Twist 12 September Today Episode: स्मृति ईरानी (Smriti Irani) के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' (KSBKBT) के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि परी के ससुराल में फिर बड़ा बखेड़ा खड़ा होने वाला है और अजय के सामने परी की सारी सच्चाई आने वाली है, जिसके बाद वो तुलसी और मिहिर को उसका काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा बताने वाला है।

By: chhaya sharma | Published: September 12, 2025 1:19:49 PM IST

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler Today Episode 12 September:  स्मृति ईरानी (Smriti Irani) का सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ (KSBKBT), टीआरपी TRP लिस्ट में ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाया है, लेकिन शो को और भी मजेदार बनाने के लिए काफी पापड़ बेल रहे हैं, ताकी शो टीआरपी में सबको पीछे छोड़ दे। एकता कपूर के सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ के पिछले एपिसोड में आपने देखा मिहिर, विक्रम से नॉयना को लेकर बात करता है। इसके बाद विक्रम भी नॉयना के सामने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन वो मना कर देती है और विक्रम का दिल टूट जाता है. वहीं मिहिर के घर में बिजनेस को लेकर बड़ा युद्ध होने लगता है, जिसके बाद सबको पता लगता है कि मिहिर ने अपना नया बिजनेस अपने बेटे और अपना खुद का इतनी मेहनत से खड़ा बिजनेस अपना चचेरे भाई के नाम कर दिया है, जिसके बाद सब शांत हो जाएगा और घर में फिर से खुशी का माहोल छा जाएगा। दूसरी तरह परी अपने पति और अपने ससुराल वालों को उल्लू बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। वहीं अब सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ बेहद धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है, जो सभी दर्शकों को हिला कर रख देने वाला है।

समिता ईरानी के सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ में होने वाला है अब तक का सबसे बड़ा धमाका  (Smriti Irani Serial Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Maha Twist In Upcoming Episode 12 September)

स्मृति ईरानी (Smriti Irani) के सबसे फेमस सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ (KSBKBT) के आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि विक्रम, नॉयना को अपने दिल की बात बताएगा, लेकिन ऐसा होने के बाद वो विक्रम को नजर अंदाज करना शुरु कर देगी और मिहिर के करीब जाने की कोशिश करेगी, जिसके बाद विक्रम समझ जाएगा कि नॉयना उसके प्यार को कभी नहीं समझेगी और उसे कभी भी हां नहीं बोलेगी. वहीं परी की पूल भी जल्द ही सबके सामने खुलने वाली है और उसका अपने ससुराल वालों के साथ बड़ा झगड़ा होने वाला है, जिसके बाद  परी के पति अजय को भी पता लग जाएगा कि घर में बार-बार जो भी बवाल खड़ा हो रहा। ऐसे में अजय, परी पर बहुत भड़कने वाला है और गुस्से में परी पर हाथ तक उठा देगा, जिसके बाद परी भी गुस्से में आ जाएगी और तुलसी और मिहिर के पास अपना दुखड़ा रोने भागेगी।  

अजय बताएगा तुलसी और मिहिर को उनकी बेटी परी की काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा (Serial Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler 12 September Today Episode)

एकता कपूर (Ekta Kapoor)  के सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ (KSBKBT) आप देखेंगे कि परी अपने ससुराल वालों पर उसे मारने-पिटने का आरोप लगाने वाली है और अपने माता-पिता यानी मिहिर और तुलसी के सामने फिर मगरमच्छ के आंसू बहाने लगेंगे, जिसे देखने के बाद मिहिर का आपा भी चढ़ जाएगा और तुलसी भी अजय और उसके घर वालों को सबक सिखाने का दावा करेगी। वहीं अजय भी परी के माता-पिता यानी मिहिर और तुलसी को सबकुछ सच बताने के लिए उसके घर पहुंचेगा और परी के सारे कांड के बारे में बता देगा, जिसके बाद मिहिर और तुलसी हक्के बक्के रह जाएगे, लेकिन वो फिर भी अजय की बात को मानने से इनकार कर देंगे। लेकिन तुलसी फैसला करेगी की वो सच का पता लगा कर रहेगी और कोन गलत है इस बाच का सच सबके सामने लाएगी। 

Tags: KSBKBTkyunki saas bhi kabhi bahu thiKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi SpoilerSmriti Irani Serial
