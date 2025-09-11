Home > मनोरंजन > टीवी > Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler: फिर गंदी चाल चलेगी परी, अजर के सामने होगा भंडाफोड़, तुलसी-मिहिर की परवरिश पर उठेंगे सवाल

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Twist 11 September Today Episode: स्मृति ईरानी (Smriti Irani) के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (KSBKBT) की कहानी दिन पर दिन मजेदार होती जा रही है, लोगों को शो देखने में काफी मजा आ रहा है। एकता कपूर (Ekta Kapoor) के टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' (KSBKBT) में आप देखेंगे कि तुलसी की बेटी परी फिर कोई गंदी चाल चलेगी, लेकिन इस बार उसका भंड़ा फूटना वाला है और वो खून के आंसू रोने वाली है।

Published By: chhaya sharma
Published: September 11, 2025 13:15:45 IST

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler Today Episode 11 September: स्मृति ईरानी (Smriti Irani) के सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ (KSBKBT) की कहानी इन दिनों लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा हैं, शो में दिखाए जा रहे हैं, मसालेदार ट्विस्ट और टर्न्स लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। एकता कपूर (Ekta Kapoor) के फेमस टीवी शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ के बीते एपिसोड में आपने देखा कि मिहिर, ऐलान करेगी कि वो पूरा बिजनेस अंगद को दे देगा, जिसके बाद उसका मिहिर का भाई हेमंत उसपर भड़क जाता है और इस पर मिहिर कहता है कि पुत्र मोह से कोई बड़ा नहीं होता और ये मेरा बिजनेस है और मैं कोई भी फैसला ले सकता हूं। जिसके बाद हेमंत  को पता चलता है कि मिहिर ने तो कब का पूरा बिजनेस अपने भाई के नाम कर दिया है, इस बात को सुनते ही वो बहुत मोशनल हो जाता है और आग में घी डालने का काम कर रही गायत्री का भी मुंह बंद हो जाता है और फिर दोनों ही तुलसी और मिहिर से माफी मांगते हैं। वहीं अब फेमस टीवी शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ की आगे की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प और मजेदार होने वाली है, क्योंकि अपने ससुराल वालों का जीना हराम कर रही परी का भांडा फूटने वाला है। 

समिता ईरानी के सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट (Smriti Irani Serial Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Maha Twist In Upcoming Episode 11 September)

स्मृति ईरानी (Smriti Irani) के सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ (KSBKBT) के आज के आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि तुलसी की बेटी परी फिर कोई गंदी चाल चलेगी और उसका फिर से अपने ससुरालवालों से झगड़ा होगा, जिसके बाद सभी को परी पर शक होने लगेगा और वो सबके निशाने पर आ जाएगी। वहीं परी सोचेगी की उसका पति, जिसे वो शादी से ही उल्लू बना रही है  लेकिन परी का सच अजय के सामने आ जाएगी और उसे पता लगेगा कि परी उसकी आंख में धूल झोंक रही है। ऐसे में परी खुद को मुसीबत से बचाने के लिए अब तक की सबसे बड़ी चाल चलेही और अपनी हदें पार कर देगी। 

ससुराल वालों को होगा परी पर शक (Serial Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler 11 September Today Episode)

एकता कपूर (Ekta Kapoor) के फेमस टीवी शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2′ (KSBKBT) में आगे दिखाया जाएगा परी फिर तुलसी और मिहिर के सामने नाटक करेगी और नकली आंसू बहाए और कहेगी कि उसके ससुराल वालों ने उसे मारने की कोशिश की है और हाथ उठाया है और कहेगी की उसे ससुराल में बेहद परेशान किया जा रहा है। वहीं परि के आंसू देख  मिहिर का पारा हाई हो जाएगा और तुलसी भी ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और तुलसी फैसला करेगी कि वो परी के ससुराल वालों को अच्छा सबक सिखाएगी। इसी दौरान क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ की कहानी में बड़ा ट्विस्ट होगा, क्योंकि अजय अचानक ही शांति निकेतन पहुंच जाएगा और सबके सामने परी का भांडा फूड़ देगा। 

सबके सामने परी को फूटेगा भांडा (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 11 September Maha Twist)

फेमस टीवी शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ में दिखाएंगे कि परी का पति अजय तुलसी और मिहिर को बताएगा की उनकी बेटी क्या गुल खिला रही है और अब तक परिवार वालों को उल्लू बना रही है और खूब झूठ बोले हैं. अजय परी का कच्चा चिट्ठा तुलसी और मिहिर के सामने खोलने वाला है। परी के खिलाफ अजय की ऐसी बाते सुनकर तुलसी और मिहिर के होश उड़ जाएंगे और उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी और दोनों ही अजय की बात पर विश्वास करने से मना कर देंगे, लेकिन सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, ऐसे में तुलसी की परवरिश पर भी सवाल उठने वाले हैं। 

Tags: KSBKBTkyunki saas bhi kabhi bahu thiKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi SpoilerSmriti Irani Serial
