Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler: मिहिर और उसके भाई की लड़ाई में घी डालने का काम करेगी गायत्री, परिवार में बंटवारे की बात सुन तुलसी होगी आगबबूला

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler Today Episode 10 September: स्मृति ईरानी (Smriti Irani) का सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ (KSBKBT) इन दिनों टीवी पर काफी धमाल मचा रहा है, लोगों को शो के ट्विस्ट और टर्न्स बेहद पसंद आ रहे हैं। एकता कपूर (Ekta Kapoor) के फेमस टीवी शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ के बीते एपिसोड में आपने देखा कि अपने बेटे के वापस लौटने के बाद तुलसी के खुशी के ठिकाने नहीं होते है। वहीं नॉयना, मिहिर के ओर करीब आने का सोचती है और रिश्ते को नया नाम देने के लिए कहती है। नॉयना अपनी भतीजी के लिए अंगद को पसंद करती है और दोनों की शादी कराने की बात करती है। दूसरी ओर परी परिवार वालों का जीना हराम करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है और एक के बाद एक गंदी चाल चल रही है, ताकि उसके उसकी शादी टूट जाए। अब सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ की कहानी बेहद धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है, जो देखने वाले दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है

समिता ईरानी के सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ में मचने वाला है खूब बवाल ( Smriti Irani Serial Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Maha Twist In Upcoming Episode 10 September)

स्मृति ईरानी (Smriti Irani) के फेमस सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ (KSBKBT) में आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मिहिर, अंगद से सबके साथ बैठकर बात करेगा और ऐलान करेगा कि अंगद को बिजनेस में बड़ी पोजिशन देने वाला है और ये सुनकर अंगद खुश हो जाएगा, लेकिन मिहिर के भाई को शॉक लगने वाला और वो मिहिर से कहेगा कि ये पोजिशन तो मुझे मिलने वाली थी, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और वो कहेगा कि आपने इतना बड़ा फैसला लेने से किसी से कोई बात नहीं की है। वहीं इस बात पर मिहिर भी अहंकार में आ जाएगा और दावा करेगा कि ये सारा बिजनेस उसका है और वो कोई भी फैसला कभी भी ले सकता है।

गायत्री करेगी मिहिर और उसके भाई की लड़ाई में आग में घी डालने का काम (Serial Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler 10 September Today Episode)

वहीं, मिहिर और उसके भाई की लड़ाई देख गायत्री आग में घी डालने का काम करेगी और उसे खूब भड़काना शुरू कर देगी और कहेगी कि उसे ये सब पहले से ही पता था कि ऐसा ही होने वाला है इस दौरान गायत्री तुलसी पर भी निशाना साधने की कोशिश करेगी, लेकिन गायत्री की ये बाते तुलसी सुन लेगी और उसका पारा हाई हो जाएगा, जिसके बाद वो उसे काफी ज्यादा सुनाएगी, साथ ही मिहिर और अंगद का सपोर्ट करेगी। तुलसी भी इस बात का दावा करेगी कि पूरे बिजनेस पर उसके पति मिहिर का हक है और वो कोई भी फैसला ले सकता है। इसके बाद गायत्री और तुलसी के परिवार के सभी लोग आपस में भिड़ जाएंगे और इसी दौरान गायत्री बिजनेस का बंटवारा करने की बात कह देगी, जिसे सुनने के बाद हर किसी के पैरों से जमीन खिसक जाएगी

नॉयना जोड़ेगी मिहिर से नया रिश्ता (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 10 September Maha Twist)

एकता कपूर (Ekta Kapoor) के फेमस टीवी शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ (KSBKBT) में आगे दिखाया जाएगा कि नॉयना के कहने पर मिहिर, अंगद का रिश्ता उसकी भतीजी से जोड़ने की बात तुलसी से करेगा और वो इस बात को सुनकर बेहद खुश भी हो जाएगी। वहीं तुलसी के दूसरे बेटे ऋतिक को प्यार करने लगेगी मुन्नी, लेकिन वो चाहकर भी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाएगी, लेकिन गायत्री को इस बात की भनक लग जाएगी।