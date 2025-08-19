Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi में आने वाला है हिला देने वाला ट्विस्ट, शादी के बाद परी चलेगी ससुराल वालों के खिलाफ चाल, इस वजह से तुलसी जलेगी वृंदा से

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler: एकता कपूर का फेमस शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 लोगों के काफी पसंद आता हैं हर दिन इसके नए ट्विस्ट एंड टर्न्स का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। बीते दिन इस शो के अंदर जो एपिसोड टेलीकास्ट हुआ हैं उसमे परी की शादी हो चुकी है वहीं अब कहानी एकदम नया मोड़ लेने वाली है आने वाले एपिसोड में काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल सकते हैं।

बेटी की विदाई में इमोशनल होते हुए नजर आए मिहिर और तुलसी

क्योंकि सास भी कभी है बहू थी का लास्ट एपिसोड टेलीविजन पर टेलीकास्ट हुआ था उसके अंदर परी और अजय की शादी हो चुकी है इसके बाद परी की विदाई में तुलसी, मिहिर और उनका पूरा परिवार काफी ज्यादा इमोशनल नजर आ रहा है और उन्होंने बेहद ही खुशी के साथ परी को विदा किया है लेकिन शादी के बाद परी की जिंदगी बिल्कुल नया रूप लेने वाली है शुरुआत में उसे काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि आने वाले एपिसोड में शायद दर्शकों को यह देखने का मौका मिल सकता है एक खास पार्टी का आयोजन होता है और मिहिर- तुसली और अजय -परी को इनवाइट किया जाता है जब तुलसी बार-बार परी को फोन करती है तो परी उसका फोन नहीं उठाती है और काफी मुश्किल के बाद भी तुलसी की परी से बात नहीं हो पाती है ऐसे में तुलसी काफी इमोशनल होकर कहती है की परी जहां पर भी रहे वह हमेशा खुश रहे।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 में शुरू हो सकती है एक नई लव स्टोरी

एक तरफ जहां परी और अजय की शादी हो जाती है तो उसके बाद तुलसी सभी रिश्तेदारों को मिठाई देने के लिए नहीं देने के बजती हैं। इस लिस्ट में वृंदा और उसके परिवार का नाम भी सामने आता है जहा पर अंगद मिठाई देने जाता है लेकिन जैसे ही अंगद वृंदा के घर पर पहुंचता है तो वृंदा की मां और अंगद के बीच में बहस हो जाती हैं। जिससे गुस्से में आकर वृंदा की मां अंगद पर सारा पानी फेंक देती है और उसी वक्त वहां पर वृंदा आ जाती है और वृंदा को देखकर अंगद एक पल के लिए उसमें खो ही जाता है। ऐसे में कयास लगा सकते हैं कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 में अब एक नई लव स्टोरी देखने को मिल सकती है जो कि अंगद और वृंदा के बीच हो सकती है।