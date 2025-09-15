‘रेप नहीं, सिग्नल देती है लड़कियां’ इस बयान पर बड़ा बवाल: Kunickaa Sadanand पर भड़के Jaan Kumar Sanu
‘रेप नहीं, सिग्नल देती है लड़कियां’ इस बयान पर बड़ा बवाल: Kunickaa Sadanand पर भड़के Jaan Kumar Sanu

बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट कुणिका सदानंद का एक पुराना वीडियो वायरल हो गया है। इस वीडियो में उन्होंने बॉलीवुड में यौन शोषण के बारे में कुछ ऐसी बातें कही हैं, जिस पर लोग बहुत नाराज़ हैं। उन्होंने कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में महिलाएं खुद ही सिग्नल देती हैं। उनके इस बयान पर सिंगर कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू भड़क गए हैं। जान ने कुणिका पर शादीशुदा मर्दों के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया है, जिससे यह मामला और भी गरमा गया है।

By: Ananya verma | Published: September 15, 2025 10:34:28 AM IST

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद एक पुराने वीडियो के चलते सुर्खियों में हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहा है, जिसमें कुनिका सदानंद ने बॉलीवुड में होने वाले शोषण(Rape) पर कुछ विवादित बातें कही हैं. वीडियो में वह यह कहती सुनी जा सकती हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में रेप नहीं होता, बल्कि महिलाएं खुद ही फिल्ममेकर्स को ‘सिग्नल’ देती हैं. उनके इस बयान पर सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जताई है.

यह विवाद तब और बढ़ गया जब सिंगर कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू ने इस पर अपनी राय दी. जान कुमार सानू ने कुनिका सदानंद के वीडियो पर सीधा कमेंट करते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि कुनिका सदानंद ने अपनी पूरी जिंदगी यही सब किया है और शादीशुदा मर्दों के साथ संबंध बनाए हैं. जान कुमार सानू के इस कमेंट ने विवाद को नया मोड़ दे दिया है.

दरअसल, जान कुमार सानू ने अपने पिता कुमार सानू और कुनिका सदानंद के पुराने रिश्ते की तरफ इशारा किया है. एक इंटरव्यू में कुनिका सदानंद ने खुद यह बात मानी थी कि वह एक बार एक शादीशुदा डायरेक्टर के प्यार में पड़ गई थीं. जान कुमार सानू का बयान इसी पुरानी बात से जुड़ा है.

यह पूरा मामला एक बार फिर बॉलीवुड की दुनिया में रिश्तों और विवादों की मुश्किल को सामने लाया है. कुनिका सदानंद का पुराना वीडियो और जान के तीखे कमेंट्स ने इस बहस को और भी तेज कर दिया है, जिससे यह मुद्दा फिलहाल शांत होता नहीं दिख रहा है.

