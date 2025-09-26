Kumar Sanu की पहली पत्नी ने कुनिका के चेहरे उतारा नकाब, 27 साल के अफेयर और बेटे का बताया सच!
Kumar Sanu First Wife: कुमार सानू की पहली पत्नी रीता भट्टाचार्य ने नया इंटरव्यू दिया है. जहां उन्होंने कुमार सानू और कुनिका के अफेयर पर बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है.

By: Prachi Tandon | Last Updated: September 26, 2025 10:00:31 AM IST

Kumar Sanu First Wife on Kunickaa Sadanand: फेमस सिंगर कुमार सानू की पर्सनल लाइफ इन दिनों खूब सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई है. कभी कुमार सानू (Kumar Sanu) के अफेयर, तो कभी उनकी शादीशुदा जिंदगी पर बातें हो रही हैं. इतना ही नहीं, सिंगर की पहली पत्नी भी अब हर दिन नए खुलासे कर रही हैं. हाल में कुमार सानू की पहली पत्नी रीता भट्टाचार्य (Rita Bhattacharjee) ने एक नया इंटरव्यू दिया है, जहां उन्होंने सिंगर के साथ-साथ कुनिका सदानंद को भी एक्सपोज कर दिया है. रीता भट्टाचार्या ने कुमार सानू और कुनिका (Kunickaa Sadanand) के अफेयर के साथ-साथ एक्ट्रेस के बेटे को लेकर भी कमेंट किया है. 

कुमार सानू की पहली पत्नी ने कुनिका को किया एक्सपोज!

कुनिका सदानंद (Kunickaa Sadanand Bigg Boss) ने बिग बॉस के घर में बताया था कि उनका रिश्ता तब टूटा जब सिंगर का किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर था. इन्हीं सब बातों पर कुमार सानू की पहली पत्नी रीता भट्टचार्य ने चुप्पी तोड़ी है और कुनिका का सच बताया है. कुमार सानू (Kumar Sanu Controversy) की पहली पत्नी ने हाल ही में विरल भयानी को इंटरव्यू दिया है. जहां रीता भट्टाचार्य ने कहा, वह (कुनिका) ने सानूजी के बारे में बताया कि उनका किसी और के साथ अफेयर था, तो वह भी तो वही कर रही थी. जब सानू जी (कुमार सानू) उसके साथ रह रहे थे, तब उनका अफेयर चल रहा था. कुमार सानू मुझसे शादीशुदा थे, मैं प्रेग्नेंट थी. 

कुनिका के बेटे को लेकर भी कही ये बात 

View this post on Instagram

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

रीता भट्टाचार्य ने इंटरव्यू में यह भी कहा कि वह (कुनिका) सबसे कहती हैं कि उन्होंने 27 साल दुख दबाया है, आपका 26 साल का बेटा है, कहां से इतना दुख दबाया? हमने कभी नहीं सुना कि आप किसी शादीशुदा से अफेयर कर लो. मैं कुमार सानू को सपोर्ट नहीं कर रही हूं और मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ सच बता रही हूं. जब आपका 26 साल का बेटा है, तो आप 27 साल से कैसे दुख दबाकर रह सकती हैं?

पहली पत्नी ने कुमार सानू पर भी लगाए हैं आरोप

कुमार सानू (Kumar Sanu First Wife) की पहली पत्नी ने इससे पहले एक इंटरव्यू में सिंगर पर भी गंभीर आरोप लगाए थे. रीता का कहना था कि उन्हें प्रेग्नेंसी में खाना नहीं दिया जाता था, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था. कुमार सानू की पहली पत्नी का कहना था कि सिंगर की बहन अपने पति और बच्चों के साथ उनके घर में रहती थी. इतना ही नहीं, रीता ने सिंगर का नाम उनकी बहन के साथ भी जोड़ा था. 

Tags: bigg boss 19bollywood newskumar sanuKunickaa Sadanandsalman khan
