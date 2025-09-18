एक्टर भूले कैमरा है ऑन, एक्ट्रेस संग हुए ‘इंटीमेट’! बोल्ड Video वायरल
Bhojpuri Gana Video: भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे का एक बोल्ड वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में दोनों स्टार्स कैमरा के सामने इंटीमेट होते नजर आ रहे हैं.

By: Prachi Tandon | Published: September 18, 2025 3:21:35 PM IST

Bhojpuri Bold Song Video Viral: भोजपुरी फिल्मों में धड़ल्ले से बोल्ड सीन्स और वल्गर शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन, हाल में एक ऐसा गाना इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें भोजपुरी एक्टर को देख ऐसा लगता है कि वह भूल गए हैं कि कैमरा ऑन है और एक्टिंग चल रही हैं. वह एक्ट्रेस को देख ऐसे खो जाते हैं कि कैमरा के सामने एक से बढ़कर एक बोल्ड सीन देने लगते हैं. वह कभी बिस्तर पर लेटी एक्ट्रेस को किस करते हैं, तो कभी उनकी कमर पकड़ ऐसा डांस करते हैं जिसे देख शायद आपको ही शर्म आ जाएगी. 

खेसारी लाल यादव और आम्रपाली यादव के रोमांस ने उड़ाया गर्दा

खेसारी लाल यादव जब भी स्क्रीन पर आते हैं तो अपनी एक्टिंग से लाखों फैंस को दीवाना बना जाते हैं. वहीं, जब-जब उनकी जोड़ी आम्रपाली दुबे के साथ जमती है तो उनकी केमेस्ट्री देख लोग बेकाबू हो जाते हैं. ऐसा ही कुछ पलंग सागवान के गाने में भी हुआ है. 

खेसारी और आम्रपाली का यह गाना साल 2022 में रिलीज हुआ था और सुहागरात के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है. इस गाने में डबल मीनिंग शब्दों का इस्तेमाल भर-भरकर हुआ है. वहीं, कई ऐसे सीन भी हैं जहां खेसारी और आम्रपाली हद से ज्यादा बोल्ड और इंटीमेट सीन देते नजर आ रहे हैं. यह गाना सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इसे अब तक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 534 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. 

‘पलंग सागवान के’ भोजपुरी गाना इंटरनेट पर वायरल 

भोजपुरी गाना पलंग सागवान के तीन साल बाद भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस गाने में खेसारी लाल यादव और आम्रपाली लीड रोल में नजर आ रहे हैं. बता दें, यह गाना दोनों भोजपुरी स्टार्स की फिल्म डोली सजा के रखना का है. इस फिल्म को डायरेक्ट रजनीश मिश्रा ने किया था और इसमें खेसारी-आम्रपाली के साथ रक्षा गुप्ता, अनुप अरोरा, अयाज खान संग रीना रानी नजर आई थीं. 

खेसारी और आम्रपाली की जोड़ी है हिट

भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और आम्रपाली यादव की ऑनस्क्रीन जोड़ी फैंस को खूब पसंद आती है. यही वजह है कि खेसारी और आम्रपाली ने कई फिल्मों और म्यूजिक वीडियोज में एक साथ काम किया है. जिनमें आशिकी, टाइगर, डॉली सजा के रखना, विद्या, दीवानगी, मेहंदी लगा के रखना 3, बॉर्डर, दुल्हन गंगा पार के, बागी जैसी कई फिल्में शामिल हैं. 

