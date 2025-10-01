जब घर में अकेला पाकर यहां-वहां छूने लगा टीचर, एक्ट्रेस के घरवालों का रिएक्शन जान चौंक जाएंगे
टीवी एक्ट्रेस कविता कौशिक के साथ बचपन में उनके टीचर ने इतनी गंदी हरकत की थी कि वो लंबे समय तक उसके सदमे में रही थीं. हैरानी की बात तो ये है कि उनके घरवालों ने उनकी बात का यकीन तक नहीं किया था.

Kavita Kaushik Molestation: टीवी एक्ट्रेस कविता कौशिक (Kavita Kaushik) किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं. टीवी इंडस्ट्री में कविता काफी समय से एक्टिव हैं और उन्होंने कई टीवी शोज के जरिए दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाई है. कविता को सबसे ज्यादा पहचान टीवी शो ‘एफआईआर’ से मिली थी जिसमें उन्होंने चंद्रमुखी चौटाला के किरदार से सबको काफी इम्प्रेस किया था. इसके बाद उन्होंने नच बलिए, झलक दिखला जा जैसे रियलटी शोज में भी हिस्सा लिया. 2020 में कविता को बिग बॉस 14 में बतौर कंटेस्टेंट देखा गया था जिसमें उन्होंने एक खुलासा करके सबके होश उड़ा दिए थे. 

मैथ टीचर ने किया था यौन शोषण
बिग बॉस 14 के एक एपिसोड में हर कंटेस्टेंट को अपना सीक्रेट शेयर करना था तभी कविता ने बचपन में अपने साथ हुए उत्पीड़न की दर्दनाक कहानी बयां की थी. कविता ने बताया था कि जब वो 11 साल की थीं तो उनके मैथ्स टीचर ने उनका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की थी. कविता ने कहा था, मेरे मैथ्स टीचर मुझे पढ़ाने के लिए मेरे घर पर आते थे. एक दिन मेरे पेरेंट्स सब्जी लेने मार्केट गए थे तब मैथ्स टीचर ने घर में मुझे अकेला पाकर मेरे साथ कई अश्लील बातें कीं और मुझे गलत तरीके से छूने की भी कोशिश की. 

घरवालों ने नहीं किया था कविता की बातों पर यकीन
कविता ने आगे बताया कि जब उन्होंने टीचर की करतूतें अपनी मां को बतायीं तो उन्होंने इसपर यकीन नहीं किया. कविता बोलीं, जब मेरे पेरेंट्स घर लौटे तो मैंने उन्हें बताने की कोशिश की. पापा को तो ये सब बताने में शर्म आ रही थी लेकिन मैंने मां से कहा लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी, उन्हें लगा कि मैं मैथ्स न पढ़ने के बहाने बना रही हूं. बाद में मैंने मैथ्स पढ़ना ही छोड़ दिया, भले ही मैं फेल हो जाती थी लेकिन मैं मैथ्स नहीं पढ़ती थी क्योंकि किताब में मुझे उस टीचर का चेहरा दिखता था. कविता ने ये भी बताया कि जब उन्होंने अपने टीचर से कहा था कि वो अपने अपने पेरेंट्स को उसकी गंदी करतूतें बतायेंगी तो उसने उन्हें धमकी देते हुए कहा था कि तुम बता दो तब भी कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी मां को मुझ पर यकीन है. 

