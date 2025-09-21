किस सिंगर ने कहा ‘ मुझे नहीं पसंद है चमचागीरी ‘
किस सिंगर ने कहा ' मुझे नहीं पसंद है चमचागीरी '

'डांडिया क्वीन' के नाम से जानी वालीं सिंगर फाल्गुनी पाठक को कौन नहीं जानता होगा, हाल ही में उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान दिया है. जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें चमचागीरी और किसी का इंतजार करना पसंद नहीं है.

By: DARSHNA DEEP | Published: September 21, 2025 6:32:31 PM IST

Famous Singer Falguni Pathak
Famous Singer Falguni Pathak

Falguni Pathak: फेमस सिंगर फाल्गुनी पाठक, जिन्हें ‘डांडिया क्वीन’ के नाम से जाना जाता है,उन्होंने कई सुपरहिट गानों  जैसे ‘मैंने पायल है छनकाई’ और ‘याद पिया की आने लगी’ से लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है. नवरात्रि में उनकी लाइव परफॉर्मेंस की फीस लाखों में होती है. हालांकि, इतने बड़े नाम होने के बावजूद भी वह कभी बॉलीवुड में क्यों नहीं आईं, इसका खुलासा उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में किया है. 

इंटरव्यू में फाल्गुनी पाठक ने किया खुलासा 

फेमस युट्यूबर राज शमानी को दिए अपने इंटरव्यू में फाल्गुनी से जब यह सवाल पूछा गया कि उन्होंने बॉलीवुड के लिए क्यों नहीं गाया, जबकि उन्हें कई ऑफर्स मिले होंगे, तो उन्होंने इसके पीछे की कई वजहें बताई. 

फाल्गुनी अपनी आवाज़ को मानती हैं ‘सॉफ्ट’

फाल्गुनी ने कहा कि उन्हें हमेशा से ऐसा लगता था कि उनकी आवाज़ बॉलीवुड गानों के लिए नहीं बनी है. उन्होंने बताया कि उनकी आवाज़ बेहद ही सॉफ्ट है, जिसमें किसी प्रकार का कोई वेरिएशन्स नहीं है.

चापलूसी और इंतज़ार नहीं करती हैं पसंद

उन्होंने पॉडकास्ट में आगे बताया कि बॉलीवुड के काम करने के तरीके को भी एक वजह बताया. उन्होंने ने साफ कहा कि वह चापलूसी करना या किसी के पीछे-पीछे घूमना पसंद नहीं करतीं है.  साथ ही कहा कि “मेरा जो चल रहा है मैं उसी में ही खुश हूं” उन्होंने आगे बताया कि पहले के समय में बॉलीवुड में काम पाने के लिए म्यूजिक डायरेक्टर्स से मिलना पड़ता था और घंटों स्टूडियो में उनका इंतज़ार करना पड़ता था. फाल्गुनी ने कहा कि यह उनके स्वभाव में नहीं है.

15 साल की उम्र में मां का हुआ था निधन

उन्होंने इंटरव्यू में बताते हुए कहा कि जब वो सिर्फ 15 साल की थी तब उनकी मां का निधन हो गया था. उन्होंने बताया कि कॉलेज शुरू हुआ ही था कि मुझे खबर मिली थी की मेरी मां को दिल का दौरा पड़ा है, जिससे उनका निधन हो गया है. फाल्गुनी आगे बताती हैं की वो अपनी मां के बेहद की करीब थीं. 

हिंदी सिनेमा में खुद दम पर पहचान बनाने वालीं फाल्गुनी पाठक के गानों को हर कोई पसंद करता है. आज भी हर जगह उनकी गाने बजाए जाते हैं.

किस सिंगर ने कहा ' मुझे नहीं पसंद है चमचागीरी '

किस सिंगर ने कहा ' मुझे नहीं पसंद है चमचागीरी '

