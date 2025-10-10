करवा चौथ पर सीमा हैदर ने पति सचिन मीना के लिए रखा व्रत, शेयर किया खास वीडियो

Karwa chauth 2025: देशभर में आज करवा चौथ का हमेशा की तरह उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. वहीं, पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने भी इस शुभ अवसर पर अपने पति सचिन मीना के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है. सीमा हर भारतीय त्योहार जोश के साथ मनाती हैं. इस बार भी उन्होंने करवा चौथ की तैयारियों को लेकर सोशल मीडिया पर एक खास वीडियो शेयर किया, जिसमें वह बेहद रोमांटिक अंदाज में सचिन मीना दिखाई दे रही हैं.

इस वीडियो में सीमा करवा चौथ की पूरी तैयारी करती दिख रही हैं. उन्होंने बताया कि इस खास मौके के लिए उन्होंने हजारों रुपये खर्च किए हैं. ऐसे वह वीडियो में पार्लर जाती दिखाई दीं, जहां उन्होंने हेयर कट, नेल आर्ट और मेकअप करवाया. इसके अलावा उन्होंने खूबसूरत ड्रेस के साथ साथ ज्वेलरी भी खरीदी है. करवा चौथ की थाली सजाने से लेकर हाथों में मेहंदी लगाने तक, सीमा हर रस्म को पूरे दिल से निभाती दिखीं. सीमा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर यह वीडियो शेयर किया, जिसे उनके फॉलोअर्स ने खूब पसंद किया जा रहा है. वीडियो में वह सचिन मीना के साथ हंसते-मुस्कुराते हुए दिखती हैं. गौरतलब है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत आई थीं और वर्तमान में ग्रेटर नोएडा में सचिन मीना के साथ रह रही हैं. वह अपने चार बच्चों के साथ भारत आई थीं और दावा किया जाता है कि उन्होंने नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश किया था. अक्सर सुर्खियों में रहने वाली यह जोड़ी अब अपने त्योहारों और सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए लोगों का ध्यान आकर्षित करती रहती है. करवा चौथ पर सीमा की यह झलक चर्चा में नजर आ रही है.