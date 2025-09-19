करिश्मा कपूर और संजय कपूर का रिश्ता: बचपन से लेकर संपत्ति विवाद तक
करिश्मा कपूर और संजय कपूर का रिश्ता: बचपन से लेकर संपत्ति विवाद तक

अभिनेत्री करिश्मा कपूर (Bollywood Karishma Kapoor) और उनके दिवंगत पूर्व पति संजय कपूर (Sanjay Kapoor) के रिश्तों के बारे में तो सभी जानते होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि एक दौर में एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने संजय कपूर को अपना परफेक्ट पार्टनर (Perfect Partner) भी बताया था.

By: DARSHNA DEEP | Published: September 19, 2025 5:30:58 PM IST

Karishma Kapoor and Sanjay Kapoor
Karishma Kapoor and Sanjay Kapoor

Karishma and Sanjay Kapoor:अभिनेत्री करिश्मा कपूर (Karishma Kapoor) और उनके दिवंगत पूर्व पति संजय कपूर (Sanjay Kapoor)का रिश्ता बचपन से जुड़ा हुआ था और उनके परिवारों में भी गहरा संबंध था. लेकिन, उनकी शादी का अंत तलाक और कड़वे आरोपों  के साथ हुआ. संजय कपूर की हाल ही में हुई मौत के बाद, उनके परिवार और करिश्मा के बच्चों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया है, अपने दिवंगत पिता की संपत्ति को लेकर एक्ट्रेस के दोनों बच्चों ने दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) के दरवाजे़ पर दस्तक दी है. 

बचपन की दोस्ती और पारिवारिक संबंध

करिश्मा और संजय की शादी से पहले करिश्मा ने एक इंटरव्यू में संजय को अपना परफेक्ट पार्टनर (Perfect Partner) भी बताया था. उन्होंने कहा था कि उनकी शादी एक लव-कम-अरेंज मैरिज थी, क्योंकि वे दोनों बचपन के दोस्त थे. साथ ही उन्होंने आगे बताया कि उनकी मां बबीता, और उनकी होने वाली सास के बीच 35 साल पुराना गहरा संबंध था. दरअसल, बबीता ने अपनी 1968 की फिल्म ‘हसीना मान जाएगी’ (Haseena Maan Jaaegi) की शूटिंग संजय के पैतृक घर में ही की थी. 

शादी के बाद दोनों ने एक दूसरे से लिया तलाक

साल 2003 में करिश्मा और संजय ने शादी की थी. इस शादी से उन्हें एक बेटा और एक बेटी हुए. हालांकि, यह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाया और साल 2016 में उनका तलाक (Divorce) हो गया. तलाक के समय दोनों ने एक-दूसरे पर बेहद गंभीर आरोप भी लगाए. करिश्मा ने संजय पर घरेलू हिंसा (Domestic Violence) और मारपीट का आरोप लगाया, जबकि संजय ने करिश्मा पर पैसे के लिए शादी करने का आरोप लगाया था. 

सुलह के बाद फिर से हुआ संपत्ति विवाद

तलाक के बाद, संजय कपूर ने करिश्मा को 70 करोड़ रुपये की एलिमनी (Alimony)और अपना पुश्तैनी (Ancestral Home) घर दिया. इसके अलावा, उन्होंने बच्चों के नाम पर 14 करोड़ रुपये के बॉन्ड (Bond)भी खरीदे थे, लेकिन समय के साथ, दोनों के बीच रिश्ते सुधरे और मिलकर बच्चों की देखभाल करने लगे थे. 

हालांकि, 12 जून 2025 को संजय कपूर की हार्ट अटैक से अचानक मृत्यु हो गई. उनकी मौत के बाद उनकी 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति पर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया. संजय की वसीयत सामने आने पर करिश्मा के बच्चों ने उसे नकली बताकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है. फिलहाल, यह मामला अदालत में चल रहा है और संजय कपूर की मां, उनकी दूसरी पत्नी प्रिया सचदेव और करिश्मा के बच्चे इस संपत्ति को लेकर आमने-सामने आ गए हैं. 

करिश्मा कपूर और संजय कपूर का रिश्ता: बचपन से लेकर संपत्ति विवाद तक

