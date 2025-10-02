Kantara Chapter 1 X Review: ऋषभ शेट्टी की फिल्म है ‘मास्टरपीस’, टिकट बुक करने से पहले एक बार पढ़ लें लोगों की राय
Home > मनोरंजन > फ़िल्म रिव्यू > Kantara Chapter 1 X Review: ऋषभ शेट्टी की फिल्म है ‘मास्टरपीस’, टिकट बुक करने से पहले एक बार पढ़ लें लोगों की राय

Kantara Chapter 1 X Review: ऋषभ शेट्टी की फिल्म है ‘मास्टरपीस’, टिकट बुक करने से पहले एक बार पढ़ लें लोगों की राय

kantara chapter 1 Review: ऋषभ शेट्टी स्टारर कांतारा चैप्टर 1 को लेकर फिल्मी फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. अगर आप भी फिल्म देखने जा रहे हैं तो टिकट बुक करने से पहले एक बार लोगों की राय पढ़ लें.

By: Prachi Tandon | Published: October 2, 2025 10:29:47 AM IST

Kantara Chapter 1 X Review: ऋषभ शेट्टी की फिल्म है ‘मास्टरपीस’, टिकट बुक करने से पहले एक बार पढ़ लें लोगों की राय

Kantara Chapter 1 X Review in Hindi: साल 2025 की मच अवेटेड फिल्म ने सिनेमाघर में दस्तक दे दी है और क्या कमाल दी है. जी हां, ऋषभ शेट्टी (Rishabh Shetty) स्टारर कांतारा चैप्टर 1 रिलीज हो गई है और फिल्म ने एडवांस बुकिंग में ही झंडे गाढ़ दिए हैं. कांतारा चैप्टर 1 को दशहरे और गांधी जयंती की छुट्टी का जबरदस्त फायदा मिल रहा है. वहीं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वालों ने ऋषभ शेट्टी की फिल्म को लेकर अपना-अपना रिव्यू भी शेयर करना शुरू कर दिया है. अगर आप भी छुट्टी का फायदा उठाने और कांतारा चैप्टर 1 देखने जाने का प्लान कर रहे हैं, तो टिकट बुक करने से पहले यहां लोगों के रिव्यू देख लीजिए.

कांतारा चैप्टर 1 को लेकर क्या कह रहे हैं लोग?

कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1) को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर रिएक्शन्स की बाढ़ आ गई है. एक यूजर और फिल्मी फैन ने ऋषभ शेट्टी स्टारर के बारे में लिखा, क्या एक्सपीरियंस था.ऋषभ शेट्टी (Rishabh Shetty Movie) ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह मास्टर स्टोरीटेलर हैं. कांतारा चैप्टर 1 एक फिल्म से कहीं बढ़कर है. इसमें लोककथाओं, आस्था और मानवीय भावनाओं ने दिल छू लेने वाला सफर दिखाया है. क्या क्लाइमेक्स है, जिसे कभी भूला नहीं जा सकता. फिल्म से 1000 करोड़ कमाई की उम्मीद है. 

दूसरे यूजर ने कम शब्दों में फिल्म का बेस्ट रिव्यू लिखा, कांतारा चैप्टर 1 का क्लाईमेक्स इंडियन सिनेमा का बेस्ट है, एक बड़ा राक्षस है! एक अन्य ने लिखा, कांतारा चैप्टर 1 प्योर फायर है. ऑडियंस ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया है. अगला स्टॉप 1000 करोड़ का है. 

कांतारा चैप्टर 1 की तारीफों की आई बाढ़!

सोशल मीडिया पर तारीफों के पुल बांधते हुए एक यूजर ने लिखा, इस सुनामी को कोई नहीं रोक सकता. कांतारा चैप्टर 1 एक कमाल स्टोरीटेलिंग है, गॉड लेवल परफॉर्मेंस है और अल्टीमेट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है. तो दूसरे ने कहा, कांतारा का प्रीक्वल सही जगह पर प्लेस किया गया और अगले चैप्टर का इंतजार करने पर मजबूर करता है. इसे सिर्फ फिल्म की तरह न देखें और समझने की कोशिश करें आप तभी कनेक्ट कर पाएंगे. 

साल 2022 में कांतारा ने भी मचाई थी धूम

ऋषभ शेट्टी (Rishabh Shetty Films) स्टारर कांतारा साल 2022 में रिलीज हुई थी. फिल्म का बजट महज 16 करोड़ रुपए थे, लेकिन दुनियाभर में इसकी कमाई लगभग 400 करोड़ रुपये रही थी. बता दें, कांतारा के प्रीक्वल यानी चैप्टर 1 का डायरेक्शन ऋषभ शेट्टी ने खुद किया है और वह मेन लीड भी हैं. फिल्म में उनके साथ रिक्मिणी वसंत, जयराम, गुलशन देवैया और सप्तमी गौड़ा भी नजर आ रहे हैं. 

Tags: entertainment newsFilm Reviewhome-hero-pos-3Kantara Chapter 1rishabh shettySouth Movies
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में ताकत बढ़ाए मेथी लड्डू, जानें आसान तरीका

October 2, 2025

इंटीमेट सीन्स से भरपूर हैं ये Web Series, देखने से...

October 2, 2025

तीन बच्चों की मां हैं Rihanna, बोल्डनेस में किसी से...

October 2, 2025

पंडित छन्नूलाल मिश्रा के ये भजन और सोहर जो आज...

October 2, 2025

Dussehra 2025 पूजा में करें इन मंत्रों का जप, शत्रुओं...

October 2, 2025

7 तरह की रोटियाँ: स्वाद, सेहत और ऊर्जा का खजाना

October 1, 2025
Kantara Chapter 1 X Review: ऋषभ शेट्टी की फिल्म है ‘मास्टरपीस’, टिकट बुक करने से पहले एक बार पढ़ लें लोगों की राय

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Kantara Chapter 1 X Review: ऋषभ शेट्टी की फिल्म है ‘मास्टरपीस’, टिकट बुक करने से पहले एक बार पढ़ लें लोगों की राय

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kantara Chapter 1 X Review: ऋषभ शेट्टी की फिल्म है ‘मास्टरपीस’, टिकट बुक करने से पहले एक बार पढ़ लें लोगों की राय
Kantara Chapter 1 X Review: ऋषभ शेट्टी की फिल्म है ‘मास्टरपीस’, टिकट बुक करने से पहले एक बार पढ़ लें लोगों की राय
Kantara Chapter 1 X Review: ऋषभ शेट्टी की फिल्म है ‘मास्टरपीस’, टिकट बुक करने से पहले एक बार पढ़ लें लोगों की राय
Kantara Chapter 1 X Review: ऋषभ शेट्टी की फिल्म है ‘मास्टरपीस’, टिकट बुक करने से पहले एक बार पढ़ लें लोगों की राय