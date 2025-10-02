Kantara Chapter 1 X Review: ऋषभ शेट्टी की फिल्म है ‘मास्टरपीस’, टिकट बुक करने से पहले एक बार पढ़ लें लोगों की राय

Kantara Chapter 1 X Review in Hindi: साल 2025 की मच अवेटेड फिल्म ने सिनेमाघर में दस्तक दे दी है और क्या कमाल दी है. जी हां, ऋषभ शेट्टी (Rishabh Shetty) स्टारर कांतारा चैप्टर 1 रिलीज हो गई है और फिल्म ने एडवांस बुकिंग में ही झंडे गाढ़ दिए हैं. कांतारा चैप्टर 1 को दशहरे और गांधी जयंती की छुट्टी का जबरदस्त फायदा मिल रहा है. वहीं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वालों ने ऋषभ शेट्टी की फिल्म को लेकर अपना-अपना रिव्यू भी शेयर करना शुरू कर दिया है. अगर आप भी छुट्टी का फायदा उठाने और कांतारा चैप्टर 1 देखने जाने का प्लान कर रहे हैं, तो टिकट बुक करने से पहले यहां लोगों के रिव्यू देख लीजिए.

कांतारा चैप्टर 1 को लेकर क्या कह रहे हैं लोग?

कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1) को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर रिएक्शन्स की बाढ़ आ गई है. एक यूजर और फिल्मी फैन ने ऋषभ शेट्टी स्टारर के बारे में लिखा, क्या एक्सपीरियंस था.ऋषभ शेट्टी (Rishabh Shetty Movie) ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह मास्टर स्टोरीटेलर हैं. कांतारा चैप्टर 1 एक फिल्म से कहीं बढ़कर है. इसमें लोककथाओं, आस्था और मानवीय भावनाओं ने दिल छू लेने वाला सफर दिखाया है. क्या क्लाइमेक्स है, जिसे कभी भूला नहीं जा सकता. फिल्म से 1000 करोड़ कमाई की उम्मीद है.

#KantaraChapter1Review : What an experience! 🙌 @shetty_rishab once again proves he’s a master storyteller.#KantaraChapter1 is more than a film—it’s a soul-stirring journey into folk, faith & human emotions🔥

That climax? Unforgettable 1000CR On cards

pic.twitter.com/jahZDV86h9 — చిట్టి నాయుడు🧢 (@Naveen_Saaho_41) October 1, 2025

दूसरे यूजर ने कम शब्दों में फिल्म का बेस्ट रिव्यू लिखा, कांतारा चैप्टर 1 का क्लाईमेक्स इंडियन सिनेमा का बेस्ट है, एक बड़ा राक्षस है! एक अन्य ने लिखा, कांतारा चैप्टर 1 प्योर फायर है. ऑडियंस ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया है. अगला स्टॉप 1000 करोड़ का है.

#KantaraChapter1 — BEST Climax In Indian Cinema , A Big FEAST ! @shetty_rishab pic.twitter.com/uURhHt9Jtp — Let’s X OTT GLOBAL (@LetsXOtt) October 1, 2025

कांतारा चैप्टर 1 की तारीफों की आई बाढ़!

सोशल मीडिया पर तारीफों के पुल बांधते हुए एक यूजर ने लिखा, इस सुनामी को कोई नहीं रोक सकता. कांतारा चैप्टर 1 एक कमाल स्टोरीटेलिंग है, गॉड लेवल परफॉर्मेंस है और अल्टीमेट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है. तो दूसरे ने कहा, कांतारा का प्रीक्वल सही जगह पर प्लेस किया गया और अगले चैप्टर का इंतजार करने पर मजबूर करता है. इसे सिर्फ फिल्म की तरह न देखें और समझने की कोशिश करें आप तभी कनेक्ट कर पाएंगे.

साल 2022 में कांतारा ने भी मचाई थी धूम

ऋषभ शेट्टी (Rishabh Shetty Films) स्टारर कांतारा साल 2022 में रिलीज हुई थी. फिल्म का बजट महज 16 करोड़ रुपए थे, लेकिन दुनियाभर में इसकी कमाई लगभग 400 करोड़ रुपये रही थी. बता दें, कांतारा के प्रीक्वल यानी चैप्टर 1 का डायरेक्शन ऋषभ शेट्टी ने खुद किया है और वह मेन लीड भी हैं. फिल्म में उनके साथ रिक्मिणी वसंत, जयराम, गुलशन देवैया और सप्तमी गौड़ा भी नजर आ रहे हैं.