2025 में शाहरुख ने अरबों पीटे, लेकिन सिनेमा में अपनी अदायगी से इस एक्टर ने सबको धोबी पछाड़ दे दिया

Kantara Box Office Collection: साउथ फिल्मों (South Movies) का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका ताजा उदाहरण है ऋषभ शेट्टी (Rishabh Shetty) की ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1). रिलीज के सिर्फ 3 दिन में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर दी है और फिल्म इंडस्ट्री में कई बड़े सितारों को पीछे छोड़ दिया है.

फिल्म ने पहले दिन 61.85 करोड़ रुपए, दूसरे दिन 46 करोड़ और तीसरे दिन 55 करोड़ रुपए की कमाई की. इस तरह तीन दिन में फिल्म का कुल भारत में कलेक्शन 162.85 करोड़ रुपए तक पहुंच गया. हिंदी मार्केट में भी फिल्म की पकड़ मजबूत है और वहां का ग्रॉस कलेक्शन 195.50 करोड़ रुपए हो चुका है.

कांतारा चैप्टर 1 ओवरसीज मार्केट

ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 26.62 करोड़ रुपए की कमाई की है. अब तक दुनियाभर में फिल्म की कमाई 225 करोड़ रुपए पार कर चुकी है और रविवार का कलेक्शन अभी बाकी है। इसे देखते हुए, कांतारा चैप्टर 1 जल्द ही 200 करोड़ की सफलता का आंकड़ा भारत में पार कर सकती है.

ऋषभ शेट्टी

सबसे खास बात यह है कि ऋषभ शेट्टी ने सिर्फ फिल्म की कमाई से ही बड़े-बड़े सितारों को पीछे छोड़ दिया. सलमान खान की ‘सिकंदर’ का रिकॉर्ड 176 करोड़ रुपए था, वहीं राम चरण की ‘गेम चेंजर’ का रिकॉर्ड भी लगभग 200 करोड़ था। आलिया भट्ट की ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ का 210 करोड़ का आंकड़ा भी कांतारा के सामने फीका पड़ गया.

शाहरुख खान बने अरबपति

इतना ही नहीं, 2025 की हुरुन लिस्ट में शाहरुख खान के नाम का जिक्र आया है, लेकिन ऋषभ शेट्टी ने केवल 3 दिन की कमाई से ही शाहरुख और अन्य बॉलीवुड सितारों के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को चुनौती दे दी है. छोटे बजट और मजबूत कहानी की ताकत को साबित करते हुए, ऋषभ शेट्टी ने यह दिखा दिया कि साउथ फिल्मों का ग्राफ हिंदी फिल्मों के स्टार्स के बराबर जा सकता है.