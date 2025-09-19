अब इंतजार की घड़ी हुई खत्म, ‘कांतारा चैप्टर 1’के ट्रेलर की तारीख आई सामने
Home > मनोरंजन > अब इंतजार की घड़ी हुई खत्म, ‘कांतारा चैप्टर 1’के ट्रेलर की तारीख आई सामने

अब इंतजार की घड़ी हुई खत्म, ‘कांतारा चैप्टर 1’के ट्रेलर की तारीख आई सामने

दर्शकों के लिए अब एक लंबे समय का इंतजार खत्म होने जा रहा है, 'कांतारा चैप्टर 1' (Kantara Chapter-1)के ट्रेलर की तारीख सामने आ चुकी है. तो चलिए जानते हैं, ट्रेलर किस दिन रिलीज होगा है और फिल्म से जड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों (Interesting Facts) के बारे में.

By: DARSHNA DEEP | Published: September 19, 2025 1:59:21 PM IST

Kantara Chapter-1
Kantara Chapter-1

Kantara Chapter-1: दर्शकों के लिए बड़ी खबर ! ऋषभ शेट्टी की बहुप्रतीक्षित (Much Awaited) फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1’ का ट्रेलर अब जल्द ही रिलीज होने वाला है. मेकर्स ने इस फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट जारी कर दी है, जिससे फैंस का इंतजार खत्म हो गया है।

रिलीज की तारीख और समय

फिल्म मेकर्स ने अपने  सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए एक नया पोस्टर शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी है. इस घोषणा के अनुसार, ‘कांतारा चैप्टर 1’ का ट्रेलर 22 सितंबर को दोपहर 12:45 बजे रिलीज किया जाएगा पोस्टर में लिखा है कि “कांतारा चैप्टर 1 की दुनिया की एक झलक पाएं “

क्या है फिल्म की कहानी

ऋषभ शेट्टी द्वारा निर्देशित और अभिनीत, ‘कांतारा चैप्टर 1’ साल 2022 में आई ब्लॉकबस्टर (Blockbuster)फिल्म ‘कांतारा’ का प्रीक्वल (Prequel) है. पहली फिल्म ने अपनी अनूठी कहानी, शानदार अभिनय और कर्नाटक की लोक संस्कृति के चित्रण से दर्शकों का दिल जीत लिया था. यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई थी.

लोककथा और परंपरा को दर्शाएगी फिल्म 

‘कांतारा चैप्टर 1’ की कहानी पहली फिल्म की घटनाओं से पहले की है. यह फिल्म उस लोककथा (Folklore)और परंपरा की शुरुआत को दर्शाएगी, जो पहली फिल्म का आधार थी। मेकर्स ने अभी तक कहानी का पूरा विवरण नहीं दिया है, लेकिन जारी किए गए पोस्टरों से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह फिल्म भगवान और मानव के बीच के संबंध और प्राचीन रीति-रिवाजों (Ancient Customs) पर केंद्रित होगी.

यह फिल्म दर्शकों को उस रहस्यमयी दुनिया में वापस ले जाएगी जहां पौराणिक कथाएं, संस्कृति और प्रकृति आपस में बंधी हुई हैं. फिल्म में ऋषभ शेट्टी का एक नया और दमदार अवतार देखने को मिलेगा. ‘कांतारा’ की सफलता के बाद से, दर्शक इस प्रीक्वल (Prequel)का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

Tags: entertainment newsKantara Chapter 1prequelrishabh shettytrailer release date
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मॉडर्न और स्टाइलिश दिखने के लिए अपनाएं ये टॉप लिपस्टिक...

September 20, 2025

हॉटनेस का तड़का! Kangana Sharma ने अपने बदन को दिखाकर...

September 20, 2025

बोल्ड लुक में छाईं Huma Qureshi, सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

शारदीय नवरात्र में करें इन मां दुर्गा के मंत्रों का...

September 19, 2025

Game of Thrones वे मोमेंट्स जब दर्शकों की धड़कनें थम...

September 19, 2025

Dakota Johnson के बोल्ड आउटफिट्स ने बढ़ाई सोशल मीडिया की...

September 19, 2025
अब इंतजार की घड़ी हुई खत्म, ‘कांतारा चैप्टर 1’के ट्रेलर की तारीख आई सामने

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

अब इंतजार की घड़ी हुई खत्म, ‘कांतारा चैप्टर 1’के ट्रेलर की तारीख आई सामने

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अब इंतजार की घड़ी हुई खत्म, ‘कांतारा चैप्टर 1’के ट्रेलर की तारीख आई सामने
अब इंतजार की घड़ी हुई खत्म, ‘कांतारा चैप्टर 1’के ट्रेलर की तारीख आई सामने
अब इंतजार की घड़ी हुई खत्म, ‘कांतारा चैप्टर 1’के ट्रेलर की तारीख आई सामने
अब इंतजार की घड़ी हुई खत्म, ‘कांतारा चैप्टर 1’के ट्रेलर की तारीख आई सामने