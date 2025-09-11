Kantara: Chapter 1 के डिजिटल राइट्स करोड़ों में बिके, अब ट्रेलर इस दिन रिलीज होगा

Kantara trailer September 2025: ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 (Kantara: Chapter 1) रिलीज से पहले ही सुर्खियों में है. खबर है कि फिल्म के डिजिटल राइट्स (Kantara Digital Rights) अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) ने 125 करोड़ में खरीदे हैं. खासकर कन्नड़ फिल्मों (kannada Films) के लिए ये कोई छोटी बात नहीं है. पहले केजीएफ 2 (KGF 2) ने ही इतना बड़ा डिजिटल डील किया था और अब कांतारा ने भी दर्शकों और इंवेस्टर्स दोनों का ध्यान खींच लिया है.

फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और पोस्ट-प्रोडक्शन का काम जोर-शोर से चल रहा है. VFX स्टूडियोज पूरे दमखम के साथ काम कर रहे हैं, ताकि फिल्म को एक दम ग्लोबल लेवल की बनाया जा सके. रिलीज की तारीख भी फाइनल हो चुकी है. बता दें फिल्म 2 अक्टूबर 2025 को यानी गांधी जयंती के मौके पर रिलीज होगी.

इस दिन रिलीज होगा ट्रेलर

सबसे खास है फिल्म का ट्रेलर, जिसका इंतजार दर्शक बेसब्री से कर रहे हैं. 20 सितंबर 2025 को कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर भी आउट हो जाएगा. इसके बाद फैंस की एक्साइटमेंट और भी बढने वाली है. फिल्म में ऋषभ शेट्टी के अलावा कई बड़े कन्नड़ कलाकार भी शामिल हैं. कहानी कर्नाटक के तटीय इलाके और वहां की पुरानी परंपराओं, रीति-रिवाज और देवताओं की कथाओं पर बेस्ड है. मतलब सिर्फ एक्शन या ड्रामा ही नहीं, बल्कि एक अलग तरह का सांस्कृतिक अनुभव भी देखने को मिलने वाला है. इसके पहले टीजर ने लोगों के बीच खूब धमाल मचाया था.

ग्लोबल लेवल पर कन्नड़ सिनेमा

इस फिल्म से कन्नड़ सिनेमा और भी ग्लोबल लेवल पर नजर आने वाला है. ये सिर्फ बड़ी स्क्रीन पर एंटरटेनमेंट ही नहीं, बल्कि दर्शकों को अपनी जड़ों से जोड़ने का भी अनोखा एक्सपीरियंस देगी. रिलीज के पहले ही डिजिटल राइट्स इतनी बड़ी रकम में बिकना इस बात का सबूत है कि फिल्म में दम है और फैंस इसे देखने के लिए बेहद उत्सुक हैं.