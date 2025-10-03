Kantara Chapter 1 ने कर दी सबकी छुट्टी, ऋषभ शेट्टी के आगे झुका पूरा बॉलीवुड; एक ही दिन में छाप दिए इतने करोड़

Kantara Chapter 1 Box Office Collection Day 1: ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1 ) 2 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इस फिल्म ने बड़े पर्दे पर आते ही धमाल मचा दिया है. फिल्म इतनी बेहतरीन है, कि हर तरफ बस इसी की बातें सुनने को मिल रही हैं. जिसने यह फिल्म नहीं देखी है, वह इस फिल्म को देखने की पूरी योजना बना चुके हैं. लोगों के बीच फिल्म को लेकर काफी क्रेज देखने को मिल रहा है. कांतारा चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया है. पहले ही दिन फिल्म ने पूरे बॉलीवुड को अपने आगे झुका दिया है. फिल्म ने बॉलीवुड का 2025 का अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

पहले दिन फिल्म ने कितने करोड़ का किया कलेक्शन ? ( Kantara Chapter 1 Box Office Collection)

सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म की पहले दिन की कमाई 60 करोड़ रही है. यह बॉक्स ऑफिस का बेहतरीन कलेक्शन है. फिल्म की कमाई ने हर किसी को हैरान कर दिया है. बता दें कि कांतारा चैप्टर 1 का बजट केवल 125 करोड़ है. पहले दिन की कमाई देख, लग रहा है कि फिल्म जल्द ये आंकड़ा पार कर लेगी. दशहरा का फायदा फिल्म को मिला है और अभी वीकेंड बाकी है.

फिल्म ने आते ही मचाया धमाल

कांतारा चैप्टर 1 को देखने से ही पता लग रहा है, कि हर सीन को शूट करने में कितने मेहनत लगी है. फिल्म की सफलता का श्रय काफी हद तक ऋषभ शेट्टी की मेहनत को जाता है. फिल्म ने इसका दूसरा पार्ट भी कंफर्म कर दिया है. फैन्स इस बात से काफी ज्यादा खुश है. अब दर्शकों को इसके दूसरे पार्ट का इंतजार करना होगा.

बॉलीवुड फिल्मों का टूटा रिकोर्ड

बता दें कि इस फिल्म ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में मेन लीड भी उन्होंने ही निभाया है. कांतारा चैप्टर 1 ने बॉलीवुड की साल 2025 की सारी फिल्मों का रिकोर्ड एक ही दिन में तोड़ दिया है. इस साल पहले दिन सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन विक्की कौशल की फिल्म छावा का था. जिसने पहले दिन 33.10 करोड़ की कमाई की थी.