Kantara Advance Booking : कांतारा चैप्टर 1 ने एडवांस बुकिंग में उड़ाए छक्के, 10 करोड़ से ऊपर की कमाई..

Kantara Chapter 1 box office Advance Booking : कांतारा चैप्टर 1 की एडवांस बुकिंग अच्छी रही है, खासकर कन्नड़ और मलयालम में. फिल्म गांधी जयंती पर रिलीज होगी और फिल्म की उम्मीदें बड़ी हैं.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 1, 2025 11:41:48 AM IST

Kantara Chapter 1 box office advance booking : लगभग तीन साल बाद, एक्टर और निर्देशक रिषभ शेट्टी अपनी मचअवेटेड फिल्म कांतारा चैप्टर 1 के साथ लोगों के सामने आने वाले हैं. ये फिल्म 2022 की ब्लॉकबस्टर कांतारा की तकनीकी रूप से प्रीक्वल है, जो गांधी जयंती के अवसर पर रिलीज होगी. मूल फिल्म कांतारा ने कम बजट के बावजूद नेशनल लेवल पर तहलका मचा दिया था, जिसमें 15 करोड़ के बजट के मुकाबले 400 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी. इसी सफलता को ध्यान में रखते हुए, कांतारा चैप्टर 1 को लेकर लोगों की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं और प्रारंभिक टिकट बुकिंग के आंकड़े भी अच्छे संकेत दे रहे हैं.

एडवांस बुकिंग की हालिया स्थिति

इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk के अनुसार, बुधवार सुबह तक इस फिल्म की एडवांस बुकिंग से कुल 10.61 करोड़ रुपये की कमाई हुई है. ब्लॉक किए गए सीटों को मिलाकर ये राशि 17.65 करोड़ तक पहुंच जाती है. देशभर में इस फिल्म के 11,627 शो हो रहे हैं और अब तक 3,72,784 टिकट बिक चुके हैं. कन्नड़ भाषी क्षेत्रों से सबसे ज्यादा बुकिंग हुई है, जहां 1,98,162 टिकट 1,776 शो के दौरान बिके हैं. इसके साथ ही हिंदी भाषी क्षेत्रों से भी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, जहां 6,323 शो के लिए 50,800 टिकट बिकी हैं.

अन्य भाषाओं का हाल

तमिल और तेलुगु भाषी लोगों ने फिल्म को अच्छा सपोर्ट दिया है, क्रमशः 39,270 और 33,492 टिकट बिके हैं. खास बात ये है कि मलयालम ने बहुत जोरदार प्रदर्शन किया है, जहां केवल 1,236 शो में 50,868 टिकट बिकी हैं. हालांकि, ये एडवांस बुकिंग अभी तक कन्नड़ या पैन-इंडियन बड़े बजट की फिल्मों जैसे केजीएफ चैप्टर 2 के लेवल तक नहीं पहुंची है, जिसने अपने पहले दिन 17.95 करोड़ की एडवांस बिक्री की थी.

अन्य फिल्मों के साथ तुलना  

इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म छावा ने पहले दिन 13.79 करोड़ रुपये की बिक्री की थी. वहीं, वार 2, जो अंततः बड़ी फ्लॉप साबित हुई, ने भी इसी अवधि में 20.57 करोड़ रुपये की कमाई दर्ज की थी. हालांकि, कांतारा चैप्टर 1 ने इस साल की एक अन्य हिट फिल्म सैयारा से बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसने 9.39 करोड़ रुपये की एडवांस बिक्री की थी. फिल्म के रिलीज होने में अभी लगभग 24 घंटे बाकी हैं और विश्लेषकों का मानना है कि जैसे-जैसे अधिक सिंगल स्क्रीन थियेटर बुकिंग खोलेंगे, ये आंकड़े और बढ़ेंगे.

