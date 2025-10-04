‘अधनंगी’ कमेंट सुन भड़की Kangana Sharma, गुस्से में दिया मुंहतोड़ जवाब, मुंह ताकते रह गए पैप्स

Kangana Sharma Viral Video: कंगना शर्मा (Kangana Sharma) सोशल मीडिया पर अपनी बोल्डनेस और हॉटनेस की चलते खूब सुर्खियां बटोरती हैं. कुछ लोगों को उनका ये अंदाज काफी पसंद आता है, वहीं कुछ लोग उन्हें जरा भी पसंद नहीं करते हैं. कंगना आए दिन अपनी तस्वीरें और वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करती रहती हैं. जिनके कारण कई बार उन्हें ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है. उनकी हर तस्वीर और वीडियो (Kangana Sharma Viral Video)पर कुछ लोग उन्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं.

गुस्से में भड़की कंगना

इसके बावजूद कंगना की वीडियो और फोटोज वायरल होते रहते हैं. हाल ही में कंगना का एक वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है. लेकिन यह वीडियो उनकी बोल्डनेस के लिए नहीं बल्कि उनके गुस्से के कारण वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में वह पैप्स को फटकार लगाती नजर आ रही हैं. वह पैप्स पर अपना गुस्सा निकालती नजर आ रही हैं. दरअसल पैप्स ने उन्हें ‘अधनंगी‘ कह दिया. जिसके बाद कंगना का पारा हाई हो गया. वह कहती हैं कि- ये सही नहीं है और ना ही मजाकिया. फिर वह गुस्से में पैप्स को पोज देकर निकल जाती हैं.







रेड हॉट ड्रेस में नजर आई एक्ट्रेस

वायरल वीडियो में कंगना रेड कलर की हॉट ड्रेस में नजर आ रही हैं. उन्हें साइड स्लिट ड्रेस पहनी है. ड्रेस के ऊपर का हिस्सा काफी बोल्ड है. जिससे उनका क्लीवेज साफ नजर आ रहा है. फैशन स्टेटमेंट को लेकर अक्सर चर्चा में बनी रहने वाली कंगना ने की तस्वीरे सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं. वह बोल्ड फोटोशूट को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहती हैं.

