‘सिर्फ नंगी दिखती हो…’, Kangana Sharma की बोल्ड तस्वीरों पर फैंस के आ रहे ऐसे-ऐसे कमेंट

Kangana Sharma Looks Sexy: कंगना शर्मा अपने इंस्टाग्राम पर एक से एक बोल्ड तस्वीरें शेयर करती हैं. उन्होंने एक बेहद हॉट तस्वीर पर सोशल मीडिया यूजर्स खूब भद्दे भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं. हालांकि, इन कमेंट्स का कंगना पर कोई असर नहीं पड़ता. वो अपनी दुनिया में मस्त रहती हैं.

By: Shraddha Pandey | Published: September 16, 2025 10:16:59 PM IST

Kangana Sharma sexy outfit: कंगना शर्मा (Kangana Sharma) सोशल मीडिया पर अपने लुक्स के चलते लाइमलाइट बटोरती नजर आती हैं. लोगों को उनका स्टाइल बेहद पसंद आता है. लेकिन, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें वो फूटी आंख भी नहीं भाती. उनके लुक्स में कमियां निकालने वाले भी कम नहीं. ऐसा हम नहीं बल्कि उनकी इंस्टा पोस्ट कहती हैं. जी हां, आए दिन लोग उन्हें सही से कपड़े पहनने की सलाह देते नजर आते हैं.

अपने फैशन स्टेटमेंट को लेकर अक्सर चर्चा में बनी रहने वाली कंगना ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर किया, जो देखकर आपकी आंखें भी फटी रह जाएंगी. इन तस्वीरों में वो बेहद ग्लैमरस नजर आ रही हैं. वह अपने आउटफिट्स के साथ भी खूब एक्सपेरिमेंट करती हैं. इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया. उनका सेक्सी स्टाइल भी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है.

ट्रोलर्स की लग गई लाइन

वहीं, कुछ यूजर्स ने उनकी फोटोज पर भद्दे कमेंट कर डाले. ब्लैक कलर के रिवीलिंग आउटफिट पर ट्रोलर्स की लाइन लग गई. एक यूजर ने लिखा हमेशा सिर्फ नंगी ही दिखती हो मैडम. तो वहीं एक ने कहा कि कभी कपड़े भी पहन लिया करो. यही नहीं, एक यूजर ने तो हद पार करते हुए कहा कि ‘जो पहना है वो भी उतार दो’. एक कमेंट आया  ‘अपनी उम्र के हिसाब से बर्ताव करो और अपनी बेटी के लिए एक जिम्मेदार मां बनो.’

बिस्तर पर Nude होकर दिए पोज, इस एक्ट्रेस ने पार की बोल्डनेस की सारी हदें

इस फिल्म से किया डेब्यू

कंगना ने साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म ‘ग्रेट ग्रैंड मस्ती’ से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत किया था. इसके बाद, वो ‘राम रतन, मोना होम डिलीवरी, यूज्ड और साया-ए-इश्क’ जैसी कई वेब सीरीज में नजर आईं. उन्होंने ‘द कपिल शर्मा शो’ में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. एक्टिंग के अलावा, उन्होंने कई पंजाबी म्यूजिक वीडियोज में भी काम किया.

