10 साल बाद Kangana Ranaut को फिर याद आए एक्स बॉयफ्रेंड ऋतिक; पुराने प्यार के जख्म फिर हुए ताजा; बोलीं- ‘वो बेवकूफ’

Kangana Ranaut 2016 Trend : सोशल मीडिया पर कोई ट्रेंड चल रहा है और उसमें कंगना रनौत भाग ना लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. इस समय सोशल मीडिया पर 10 साल पुरानी यानी 2016 की यादें शेयर करने का ट्रेंड चल रहा है. जिसमें एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी भाग लिया. उन्होंने ट्रेंड को फॉलो करते हुए साल 2016 की बुरी यादों को ताजा किया और एक बार फिर से अपने पुराने दिनों का याद किया. यह वही साल था जब कंगना और ऋतिक रोशन के बीच कानूनी नोटिस की लंबी जंग चली थी. हालांकि, एक्ट्रेस का मानना है कि अगर उन्हें यह पहले पता होता, तो शायद वह इतनी दुखी न होती.

कंगना रनौत ने फॉलो किया 2016 ट्रेंड

कंगना ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया. जिसमें उन्होंने साल 2016 की कुछ पुरानी यादें अपने फैंस के साथ शेयर कीं. हालांकि साल 2016 उनके लिए बेहद खराब साबित हुई था. इस साल उन्होंने कानूनी मामले से लेकर मीडिया ट्रायल को भी खूब झेला. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि “अचानक हर कोई 2016 को क्यों मिस कर रहा है? यह मेरे करियर की चढ़ाई थी, क्वीन और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स जैसी बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर के बाद मैं सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली एक्ट्रेस बन गई थी.

एक्स बॉयफ्रेंड ऋतिक को किया याद

उन्होंने आगे कहा कि “फिर जनवरी 2016 में मेरे एक कलीग ने मुझे वह विवादित लीगल नोटिस भेजा जिसने इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया और इंडस्ट्री को इनसाइडर और आउटसाइडर में बांट दिया. कामयाबी ज़हरीली हो गई और ज़िंदगी नरक बन गई. कई तरफदारी हुई और कई और लीगल लड़ाइयां हुईं.” कंगना रनौत ने लिखा कि “दस साल पहले अगर मुझे पता होता कि 2026 में मैं अपने सभी खाने में कार्ब्स खाऊंगी, बहुत हंसूंगी और 2016 के किसी भी ड्रामा का कुछ सालों बाद किसी के लिए कोई मतलब नहीं होगा, तो सच कहूं तो मैं तब इतनी दुखी नहीं होती. भगवान का शुक्र है कि यह 2016 नहीं है और हम 2026 में हैं.”

कंगना ने सबके सामने कबूल की थी सच्चाई

बता दें कि, साल 2016 में कंगना ने अपने और ऋतिक रोशन के रिश्ते की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने रख दी थी. उन्होंने कहा था कि किस तरह से बड़े फिल्म निर्माता के बेटे ने उन्हें धोखा दिया. उन्होंने ऋतिक को ‘पूर्व पागल प्रेमी’ तक कह डाला. इसके बाद कंगना को ऋतिक ने लीगल नोटिस भेजा था. इसके बाद यह मामला बढ़ता चला गया. कंगना ने ऋतिक रोशन और उनके पिता पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया था.